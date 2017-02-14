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又翻車！國1南下湖口段大貨車翻覆傳死傷
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〈中部〉草屯富林路拓寬 預計6月底完成協議價購

2017-02-14

汽機車爭道車禍多 又傳撞倒路燈壓頂

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮富林路，去年已發生多起車禍，並造成兩死，該路段彎度多、又有坡度，去年已發生多起死傷車禍，昨再有老人開車撞倒路燈壓到車頂意外，民眾頻要求盡快進行拓寬工程，草屯公所表示，盼在今年六月底先完成協議價購的徵地作業。

草屯鎮富林路拓寬工程，去年五月與和平街、平等街拓寬計畫，獲營建署核准列入生活圈計畫，中央補助總工程經費的一半，縣府和公所各負擔四分之一，惟縣府認為徵收費用佔太高比例而不願負擔，曾引發縣府和公所之間的戰火而暫擱。

經營建署出面協調，決定先拓寬富林路，總經費二億七千萬元，其中土地徵收補償費一億七千八百多萬元，工程費九千萬元，營建署出一半，縣府和公所各負擔四分之一，縣府希望公所能在去年底完成土地徵收作業，但作業不及，公所目前增開地方說明會，接下來要辦兩場公聽會。

總經費近三億元 舉辦地方說明會

鎮長洪國浩表示，兩場公聽會舉辦後，才能進入「協議價購」階段，協議價購的補償費比照市價，條件會比下一個階段「強制徵收」略好，公所希望能在六月底完成協議價購的作業，才能進行工程。

洪國浩也說，富林路是中興新村通往中潭公路的捷徑，因路寬不夠，沒有慢車道，機車須與汽車爭道，且還要小心路邊的路燈和電桿，去年已有兩名騎士撞路燈桿死亡，受傷車禍也有多起，十三日又傳出有老先生開車撞倒路燈，燈桿倒下壓到車頂的事故，富林路拓寬工程的確要加快速度才行。

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  • 草屯鎮富林路大小車禍很多，昨日又有轎車撞路燈，燈桿倒壓到車頂，地方希望拓寬工程能快進行。 （讀者林書演提供）

    草屯鎮富林路大小車禍很多，昨日又有轎車撞路燈，燈桿倒壓到車頂，地方希望拓寬工程能快進行。 （讀者林書演提供）

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