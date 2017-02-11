〈中部〉元保宮堅持傳統 發送蠟燭紙燈籠
2017-02-11
今年發送3千個 排隊趁早
〔記者蔡淑媛／台中報導〕今天元宵節提燈籠，北區元保宮擁有二百二十七年歷史，仍遵循傳統，逾二十五年來在元宵節當天發送傳統的蠟燭紙燈籠，而非現代LED折紙燈，重現古早年味，今年將發送三千個，預計又將吸引人潮大排長龍，廟方也按慣例施放煙火為信徒消災祈福。
「現在只剩元保宮最有年味！」許多信徒年年帶小孩在元宵節排隊領傳統蠟燭紙燈籠，大人小孩在廟埕一起點蠟燭、提燈籠、拜拜、看花火，相當熱鬧，就像重回早期到廟裡過年的景象。
逾25年來不變的年味
元保宮總幹事賴振聲指出，廟方在元宵發送蠟燭紙燈籠超過二十五年，堅持這項傳統就是要讓元宵節一直保有傳統年味，接著施放煙火，也是傳統習俗要消災解厄和為民祈福，而不只是現代觀賞、助興熱鬧的節目。
元保宮供奉保生大帝，是地方的重要信仰中心，從大年初一到十五元宵節，遵循傳統天天有慶典、晚會或平安戲演出，今年特別舉辦「廟埕電影院」，吸引滿滿人潮看電影，元宵節當天也是天官大帝聖誕，廟方也邀請小金枝仔歌仔戲演出平安戲。
元保宮也在年前舉辦元宵燈籠比賽，名次以供奉神明為名，首獎為保生大帝獎、貳獎為關帝君獎，到柒獎為四大元帥獎，也讓小朋友認識民間信仰。
林太太昨天提前帶著一雙九歲、二歲子女來拜拜，她說，丈夫從小在元保宮提燈籠過元宵，兒子也年年來排隊提燈，今年女兒也來加入，傳承這個傳統又保平安，林小弟也覺得提蠟燭紙燈籠好玩又環保。
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