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〈南部〉屏東男性失業人口 去年多2千

2017-02-07

〔記者侯承旭／屏東報導〕行政院主計總處公布屏東縣去年平均失業率為三‧九％，男性失業率明顯攀高，女性失業率則下降。

屏東縣去年整體就業人數為四十萬六千人，比前年增加五千人（女性就業人數增加三千人），但因勞動參與率上升，使得整體失業率由前年的三‧八％微幅上升至去年的三‧九％，與全國平均值相當。

女性反而減少一千人

去年屏東縣的失業人口達一萬七千人，其中男性失業者為一萬人，比前年增加了兩千人，女性失業者為七千人，比前年降低一千人。

值得注意的是，屏東縣男性失業率從前年的三‧四％大幅攀升至去年的四‧一％，女性失業率則從四‧四％降至三‧七％，呈現陰盛陽衰。

多投入社區照護服務

屏東縣政府近年積極推動社區照護，讓較多需照顧家庭的女性得以重新投入職場，使得女性就業狀況獲得改善。

屏縣勞工處長林德輝坦承，屏東境內很多企業的起薪都比照最低工資，對於以貼補家用為主的女性勞動者較有利，但對於需負擔家計重任的男性勞動者則是備感壓力。

去年屏東縣有二十餘家外縣市企業購地進駐，今年將陸續對外徵才，以生產高端汽車鋼圈的巧新科技一口氣將招募六百人。

林德輝指出，這些新設企業的技術門檻較高，薪資待遇也較好，縣府將協助廠商徵才，讓更多人留在屏東就業，逐步提升屏東的就業環境。

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