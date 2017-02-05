〈台北都會〉議員辦春酒 郝柯握手沒互動

2017-02-05

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨市議員陳重文昨晚於婚宴會館辦千人春酒宴，邀請七十位里長、義警、樁腳，及兩百位國民黨幹部，轉性打組織戰的市長柯文哲不僅到場，連北市府十一位局處首長也給面子出席，濃濃政治味。國民黨副主席郝龍斌也到場拉票，與柯市長僅握手，不過，郝受訪說「這邊都是我原來的志工耶」，宣示地盤意味濃。

柯文哲去年數度酸郝龍斌，繼去年十一月不老騎士活動後，昨晚柯、郝一前一後赴千人宴。柯文哲致詞不忘推銷世大運，語末還對陳重文說「哇！辦這麼多桌，政經實力堅強。」郝龍斌致詞時則推銷過去施政，但柯文哲幾乎埋頭吃飯，當郝提到希望大家支持他選黨主席時，柯才鼓掌點頭稱是。

郝龍斌被媒體問及在跟柯文哲同台較勁？郝說，誰是新人、誰是舊人，不是由他或柯市長評斷，應由市民、里長、媒體做評斷，旁觀者清，到底誰做比較好，透過過去建設、績效是可以比較的；「我跟柯市長常常碰到，這是很正常的現象。」