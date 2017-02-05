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〈北部〉大園汽電管破 2噸重油染老街溪

2017-02-05

沒有立即通報 最高罰600萬元

〔記者陳昀／大園報導〕大園區老街溪下游鄰近出海口處，昨天被漁民發現有重油流出、河床沾滿黑色油污，市議員游吾和接獲投訴報請市府環保局派員稽查，發現是大園汽電共生公司管線破裂，造成約兩公噸重油外洩，立即派員執行緊急防護措施，並要求業者七日下午五點前清理完畢。由於業者未依規定立即通報，最高恐面臨六百萬元罰款。

業者稱未及時發現 非偷排

大園汽電共生公司昨晚回應指出，公司於農曆春節進行大修，由於留守人員不多，油管破裂當下只顧著處理公司內設備，沒有及時發現重油外洩及通報環保局，絕非惡意偷排，接到環保局聯繫後，昨天下午幾乎都在執行清理作業，連石頭都挖起清洗，會儘速將環境清理乾淨。

游吾和指出，他接獲漁民投訴，老街溪下游鄰近出海口處有黑色重油及油花漂浮，到場後發現河床瀰漫黑色重油，且死魚漂散，即通報環保局前來處理。

環保局表示，追查發現大園汽電共生廠內交換器的油管破裂，導致約兩噸重油沿著雨水道流出，環保局也出動人力，並協調大園汽電公司的廿八名人員，在河道拉起攔油索，防堵污染範圍擴大，並使用吸油棉清除漂浮油污。

環保局表示，大園汽電共生公司未依規定在事故當下通報，也沒有採取適當措施防止污染擴大，環保局將依違反水污染防治法告發，最高可處六百萬元罰款，另也要求業者須於七日下午五點前，將殘留油污清理完畢，若未如期改善，將按日連續開罰。

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  • 環保局出動應變人員，連同大園汽電共生公司的28名人員，於河道拉起攔油索，防堵污染範圍擴大，並使用吸油棉清除漂浮油污。（記者陳昀攝）

    環保局出動應變人員，連同大園汽電共生公司的28名人員，於河道拉起攔油索，防堵污染範圍擴大，並使用吸油棉清除漂浮油污。（記者陳昀攝）

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