〈台北都會〉做好世大運 柯文哲︰穩紮穩打

2017-02-03

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲昨到台北市議會舉行新春團拜，致詞時提到台北市今年最重要的事情就是世大運，過年後就要進入衝刺期，希望議會給予幫忙。他受訪時說，「我的策略是穩紮穩打，不要太好大喜功」，平實地把台灣的一面表現出來就好。媒體詢問，若台北燈節跟世大運都辦成功，會是明年連任的前哨戰，柯文哲則說就是穩紮穩打，把每一天的工作做好。

柯文哲表示，北市府已摩拳擦掌展開新的一年，而今年最重要的莫過於世大運，這個不僅是台北市也同時是屬於台灣的重要國際賽事，各項活動將進入衝刺期，需要議會多加幫忙。

而談到台北燈節，柯文哲表示，當初是因觀傳局科長建議今年應創新，不要跟往常一樣辦在花博，才決定試試看移到西門町去。至於好不好，說實在也是有點擔心，自己也是「驚驚」。

吳敦義出席團拜 柯︰很正常

而前副總統、國民黨主席候選人吳敦義昨也出席新春團拜。柯文哲說，吳敦義以前就是議會的人，當過兩屆議員，算是回娘家來拜訪議員很正常。媒體詢問是否覺得吳是來拉票，柯說，「這也是合法、合理！」值得一提的是，今年民進黨議員幾乎缺席，僅有民進黨議員王威中、張茂楠到場。

議長吳碧珠表示，過去新春團拜只有市長、官員及議員會出席，並不清楚吳敦義是否受邀，而吳敦義昨天也未提起黨主席選舉。至於綠營議員出席率低，吳碧珠說，很多議員過年期間都會出國旅遊，過去藍多一點、綠多一些的狀況都有。議員王威中則表示，新春團拜是議員各自參加的輕鬆活動，黨團也從未討論是否要出席。