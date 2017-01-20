〈北部〉解決蘆竹水壓 5億供水專管動工
總長10.3公里 預計年底完工
〔記者邱奕統／桃園報導〕蘆竹區位處自來水供水末端，供水管線管徑又小，時常出現水壓不足而停水的問題，且逢大停水時，復水也比其他區慢。台灣自來水公司為此斥資五億元埋設一千二百公厘大口徑的專用送水幹管，昨天動工、預計年底完工，可解決蘆竹區水壓不足與復水過慢等問題，也可滿足機場捷運開通後及未來航空城發展的需求。
蘆竹區的自來水供水目前倚賴兩條口徑分別為六百公厘與八百公厘的幹管輸送，但蘆竹地區地勢較高，水壓本來就不足，加上近幾年來南崁地區新建社區大樓林立，吸引眾多人口居住，用水的需求更大，水壓不足的問題更是明顯。
前年桃園大旱，因石門水庫蓄水量不足，桃園實施供五停二限水措施，蘆竹區原本就水壓不足，又面臨管線前端的用戶搶水，部分地區的復水時間甚至晚了兩天，讓居民怨聲載道。
也滿足航空城、機捷需求
台水公司表示，為了解決蘆竹區水壓不足問題，及因應將來的桃園航空城、機場捷運及桃園機場第三跑道特定區等開發計畫勢必會增加的用水量，決定鋪設一千二百公厘大口徑專用送水幹管，這條幹管沿著桃林鐵路鋪設，從龜山區萬壽路開始至蘆竹區南山路，總長度達十．三公里。
台水公司指出，工程在規劃上，會有一條跨南崁溪的水管橋，今年底可望完工，屆時每日將可輸送二十萬噸水量，再搭配既有的兩條供水管線，足以滿足蘆竹地區用水需求，停水復水時，也不會再發生復水較慢情形，而這是新設管線工程，因此施工期間也不會影響蘆竹供水。
副市長王明德昨天出席動工典禮表示，幹管工程完工後，將可改善蘆竹地區用水問題，市府也會利用管線施工期間，進行桃林鐵路自行車道及休憩綠帶工程，一次解決缺水、區域淹水問題，提供市民更多的休憩空間。
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標題：〈北部〉解決蘆竹水壓 5億供水專管動工
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