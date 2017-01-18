〈北部〉觀察在地生態 蓬萊童幫蝙蝠起厝
2017-01-18
〔記者許展溢／苗栗報導〕蝙蝠雖然其貌不揚，卻是害蟲剋星！苗栗縣南庄鄉蓬萊村自然生態資源豐富，常見蝙蝠出沒，行政院農委會遂邀請當地蓬萊國小師生，一起幫蝙蝠「起厝」，不僅作為學子生態觀察教學，珍惜地方自然資源，也在農曆新春前夕，藉「蝠」的諧音，為地方承載滿滿福氣。
打造蝙蝠屋 社區、校園各放10個
南庄鄉蓬萊村有多種保育類動物，如金線蛙、山羌及台灣藍鵲等，承辦此次活動的多樣性生態顧問公司專案經理陳永龍說，社區鄉親及蓬萊國小學子也常在社區下水道看見蝙蝠出沒，為維護社區充沛生態資源，決定在具有優勢場域進行環境教育推廣。
陳永龍說，許多人對蝙蝠有恐怖印象，但蝙蝠對農業發展有很大幫助，蝙蝠每天晚上能吃掉上千隻害蟲，是天然除蟲師。
黃金蝙蝠生態館長張恒嘉說，蝙蝠不僅是幫忙除害蟲的好動物，也象徵可招來福氣；目前在當地出沒的蝙蝠種類有山家蝠、東亞摺翅蝠、台灣小蹄鼻蝠、堀川氏棕蝠、長指鼠耳蝠、長尾鼠耳蝠、台灣大蹄鼻蝠、絨山蝠、東亞家蝠、台灣葉鼻蝠等十種。
蓬萊國小四十八名學子，昨天同心協力替蝙蝠打造廿個住家、門牌，邊彩繪上可愛的圖案，邊做邊問，「蝙蝠是不是真的會來？」、「希望蝙蝠可以快快入住。」天真可愛。
校長林恩惠表示，十個蝙蝠屋擺放在校內，十個則在社區，後續將觀察蝙蝠進住後的生態，教導學子珍惜愛護生態，並增進對家鄉的使命及歸屬感。
陳永龍指出，接下來也計畫在苗縣竹南鎮塭內社區、三義鄉鯉魚社區，結合當地獨有的生態，舉辦體驗活動，讓小朋友重視在地環境。
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