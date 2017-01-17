〈台北都會〉等了20幾年 板橋果菜市場4月28日啟用
2017-01-17
〔記者何玉華／新北報導〕號稱北台灣最現代化的新北市板橋果菜批發市場，一○三年七月廿一日動土，原定一○四年十二月完工，因土地取得、補償金等波折不斷，直至去年底才完工，營運日期一拖再拖，終於敲定四月廿八日啟用。
373個攤位 純做蔬菜批發
板橋果菜批發市場位於板橋區環河西路、板城路口、湳仔溝抽水站對面，占地約四公頃，二十幾年前開始規劃興建，但波折不斷，官方原規劃興建果菜及家禽批發市場，劃分為「家禽屠宰」、「家禽批發」、「果菜批發」三大類，地方擔心製造噪音、污染而反彈，後來另在泰山區設置新北市家禽運銷合作社附設屠宰場，已啟用營運，板橋果菜批發市場單純做蔬菜批發，與三重果菜批發市場相輔相成。
新北果菜運銷公司董事長廖榮清說，三重果菜市場目前每天批發量約六百至八百公噸，板橋果菜市場營運後每日可供應四百至五百公噸，目前建物已經完工，正在建置冷藏、冷凍等設備，規劃三七三個攤位。
當初拆遷的用戶、板橋區議員都相當關切攤位分配作業，農業局、經發局、果菜運銷公司等單位正在研商抽籤細節，但官方調查要安置攤位數與市場促進會的調查有出入，雙方需要釐清。
農業局長李玟指出，板橋果菜批發市場是地上兩層，總樓地板面積約一萬七千平方公尺，大小貨車位七十二個、汽車位一八三個、機車位四二○個，近日將取得使用執照，接著展開辦公空間裝潢、冷藏設備設置，預計四月廿八日啟用；相較三重以水果交易為大宗，板橋將以蔬菜批發為主，取代目前湳興市場、館前西路、南雅東路一帶凌晨的交易。
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等了20幾年 板橋果菜市場4月28日啟用
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