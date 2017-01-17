〈北部〉大溪老街天花板更新 桃市府砸8千萬

2017-01-17

〔記者李容萍／大溪報導〕每到假日，大溪老街遊客即絡繹不絕，市長鄭文燦昨天到大溪會勘中山老街、和平老街騎樓天花板、大溪農會倉庫，以及木藝生態博物館四連棟、六連棟的周邊環境；他表示，將整合在地資源，把大溪各項建設做好，吸引更多國內外觀光客遊憩。

鄭文燦表示，市府成立大溪老城區觀光「慢城」發展暨跨局處整合推動平台，有效開發大溪老城區的觀光景點，和平老街、中山老街騎樓的老舊天花板，已影響觀光形象，市府將進行老街騎樓的天花板更新，預估花費八千萬元，在保有老街「古味」的同時，也改善大溪老街的城鄉風貌。

鄭文燦也會勘普濟路的大溪區農會食鹽肥料倉庫，他表示，倉庫的土地管理者是財政部國有財產署，目前做為肥料倉儲使用，該建築是日治時期倉庫建築，市府將依規定指定為歷史建築，未來發展為展演中心。

他表示，會請農會尋找其他適合地點儲放肥料，市府將針對現址的條件與周邊環境，並考量地區整體發展，重新賦予倉庫更適切的使用機能與定位，活絡文化資產價值。