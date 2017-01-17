〈北部〉《歷史建築活化》詮釋客家傳統 楊梅故事園區開工
2017-01-17
〔記者周敏鴻／楊梅報導〕桃園市歷史建築「楊梅國中校長及教職員宿舍群」，昨由客委會主委李永得與市長鄭文燦主持開工典禮，預計明年五月活化改建為「楊梅故事園區」，成為展示楊梅中學創校校長張芳杰相關文物的藝文平台。
張芳杰原任職中壢國小，民國卅七年回到故鄉楊梅，創建楊梅初中，民國四十年增設高中部，讓楊梅中學成為完全中學；張芳杰還陸續設立八所楊梅中學的分部，奠定南桃園地區的教育基礎。
張芳杰生前居住的楊梅國中校長宿舍，民國一○一年獲得當時桃園縣政府文化局公告登錄為歷史建築，一○三年擴大範圍，包括楊梅國中校長與教職員宿舍群，都具有日式建築特色。
鄭文燦說，市府以三階段進行古蹟保存規劃、歷史調查、啟動楊梅故事園區的活化與營運，希望讓楊梅故事園區成為詮釋客家教育傳統的典範。
未來，校長與教職員宿舍群將規劃為主館「故事館」，文創手作教學、烹飪教學教室的「享響樓」，以及西照閣的四間展演空間運動教室、聯合辦公會議室等，除了展覽，還能做為藝文空間。
李永得說，四千七百餘萬元預算中，客委會負擔七成八、市府負擔二成二，中央、地方共同讓更多客家故事獲得保存與發揚。
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