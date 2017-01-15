| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉〈邁入第十五年〉重返祖居 布農族人回「內本鹿」

2017-01-15

〔記者陳賢義／台東報導〕台東延平鄉的布農族人探尋祖跡，昨再度重返位於中央山脈的祖居地「內本鹿」，計畫利用一個月時間在舊部落taki-vahlas生活，並前往日治時期的中心壽駐在所插換旗幟，隨隊成員除了拿著慢性處方箋的老人家與幾對親子傳承的組合，還有陪伴回家行動多年的內本鹿kaviaz（朋友）。

上山一個月 重現舊部落生活

延平鄉布農族人重返祖居地內本鹿活動已經邁入第十五年，今年分成四梯回家，首發隊前一週完成路況踏勘與整理，主隊昨出發，第三梯隔一週後跟進，最後一梯將從高雄茂林舊萬山踏勘過去魯凱族通往內本鹿布農族的探親古道，所有隊伍將在內本鹿會合後一起走回山下的家。內本鹿後裔說，重返祖居地是一種運動也是一種生活，除了向政府宣示從未放棄自然主權，也在一個月的山林生活中重現舊部落生活。

二○○二年直升機載耆老回家

延平鄉布農族人是從二○○一年開始重返六十多年前曾被日本強迫遷離、位在鹿野溪上游的內本鹿展開傳統領域調查，隔年用直升機載七、八十歲的耆老回家，並將該年訂為內本鹿元年，其中Husugan家族更開啟了每年帶著後裔重返山上的家一個月，一起在山林裡生活、蓋房，延續布農的文化生命，實踐家和土地的關係。

內本鹿布農族回家行動堪稱是原住民重返祖居地的運動中是最長久與持續的，邁入十五年正值台灣第三次政黨輪替，總統蔡英文在八月一日以總統身分，概括歷代政權對原住民族土地與文化的歷史不正義公開道歉，更顯現出內本鹿回家行動在原住民族與台灣歷史及其文化主體性深化與島嶼生態永續的重要未來性。

廣告
  • 台東延平鄉的布農族人探尋祖跡，連續十五年不中斷。（記者陳賢義翻攝）

    台東延平鄉的布農族人探尋祖跡，連續十五年不中斷。（記者陳賢義翻攝）

  • 台東延平鄉的布農族人重返位於中央山脈的祖居地「內本鹿」，出發前以古儀祭天。（記者陳賢義翻攝）

    台東延平鄉的布農族人重返位於中央山脈的祖居地「內本鹿」，出發前以古儀祭天。（記者陳賢義翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
「春風滿麵」待用麵 快速發完千碗

屏東市「春風滿麵」待用麵昨天在中山公園發放，一千碗麵和肉羹不到一小時就發光光，執行長、楠樹里長林群雄說，待用麵不一定在店內使用，年終提供需要…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
大小都愛✤絲瓜細麵
烤箱做✤布朗尼蛋糕
萬用【XO干貝醬】
西洋豆罐頭做料理
轉寄

標題：〈南部〉〈邁入第十五年〉重返祖居 布農族人回「內本鹿」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月15日‧星期日‧丙申年臘月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.