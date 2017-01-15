〈南部〉〈邁入第十五年〉重返祖居 布農族人回「內本鹿」
2017-01-15
〔記者陳賢義／台東報導〕台東延平鄉的布農族人探尋祖跡，昨再度重返位於中央山脈的祖居地「內本鹿」，計畫利用一個月時間在舊部落taki-vahlas生活，並前往日治時期的中心壽駐在所插換旗幟，隨隊成員除了拿著慢性處方箋的老人家與幾對親子傳承的組合，還有陪伴回家行動多年的內本鹿kaviaz（朋友）。
上山一個月 重現舊部落生活
延平鄉布農族人重返祖居地內本鹿活動已經邁入第十五年，今年分成四梯回家，首發隊前一週完成路況踏勘與整理，主隊昨出發，第三梯隔一週後跟進，最後一梯將從高雄茂林舊萬山踏勘過去魯凱族通往內本鹿布農族的探親古道，所有隊伍將在內本鹿會合後一起走回山下的家。內本鹿後裔說，重返祖居地是一種運動也是一種生活，除了向政府宣示從未放棄自然主權，也在一個月的山林生活中重現舊部落生活。
二○○二年直升機載耆老回家
延平鄉布農族人是從二○○一年開始重返六十多年前曾被日本強迫遷離、位在鹿野溪上游的內本鹿展開傳統領域調查，隔年用直升機載七、八十歲的耆老回家，並將該年訂為內本鹿元年，其中Husugan家族更開啟了每年帶著後裔重返山上的家一個月，一起在山林裡生活、蓋房，延續布農的文化生命，實踐家和土地的關係。
內本鹿布農族回家行動堪稱是原住民重返祖居地的運動中是最長久與持續的，邁入十五年正值台灣第三次政黨輪替，總統蔡英文在八月一日以總統身分，概括歷代政權對原住民族土地與文化的歷史不正義公開道歉，更顯現出內本鹿回家行動在原住民族與台灣歷史及其文化主體性深化與島嶼生態永續的重要未來性。
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