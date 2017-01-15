〈北部〉市區公車8公里買1送1 台一線先試辦
〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園機場捷運、市區公車「八公里買一送一」試辦政策 ，即將在農曆春節期間上路，機場捷運A8長庚醫院站、A21環北站都要設置轉運站，A21轉運站將配合機捷通車時啟用；此外，配合市區公車八公里買一送一，交通局將在南崁、大湳、大溪等交流道附近設置轉運站，國道客運不再進入市區，另規劃到轉運站的市區公車路線。
市區公車「八公里買一送一」政策，農曆春節後先在省道台一線試辦，其他路線要等到四月，為了減少位於台一線的復興路總站交通負擔，交通局規劃在桃園區三民路及萬壽路人行道設置長廊式候車亭，屆時有六條路線移往候車亭發車，分別是1、301、101、168、139、1甲。
A21環北站的轉運站占地約一公頃，已經完工可配合機場捷運通車啟用，屆時除了提供公車停靠，也有汽、機車停車場，未來五楊高架中豐北路交流道設置完成後，也可利用該轉運站。
機場捷運A8長庚醫院站是選定公十二用地，占地約六公頃，由於變更為交通用地曠日廢時，交通局計畫採取多目標使用，可用土地為十五％，大約是○．九公頃，由於當地的停車位不足，未來會興建多功能的轉運大樓，地下有停車場，採取ＢＯＴ興建，由於轉運站在捷運站、林口交流道附近，未來也可提供國道客運轉乘使用。
南崁交流道的經國轉運站，選在經國重劃區的停車場用地，占地○．三五公頃，工程正在發包，經費四千二百萬餘元，預計今年底前完工啟用。八德大湳交流道預計租用○．四公頃土地，正在進行土地租用程序，租用後才能設計、施工、發包，預估明年上半年啟用。
大溪轉運站設在大溪區仁和路埔頂營區，土地屬軍方所有，目前由都市發展局辦理區段徵收，未來可取得二．五公頃轉運站用地，預估要到一一○年才能啟用。
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