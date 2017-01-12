| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉關渡大橋改動線 機車繞路惹怨

2017-01-12

禁止八里往五股端直行

〔記者葉冠妤／新北報導〕關渡大橋八里往五股端去年底更改動線，原本機車往五股方向可直行，現在卻須繞進旁邊巷弄一大圈，惹怒機車族，且目前大部分機車族仍不顧禁行，依舊直直衝，新北市交通局欲取消禁行政策，公路總局卻認為僅是用路習慣問題，盼考量安全、維持原方案。昨二度會勘後達成協議，先改善繞行道路路況、加裝導引告示，再視情況評估是否取消「禁行機車」限制。

先改善繞行路況再評估

關渡大橋五股端引道去年底拓寬啟用，為避免車輛交織，於是禁止八里往五股端的機車直行，改須繞進頂寮一街、龍米路一段八十七巷，需多花約一分鐘的路程，引起機車騎士不滿。據交通局統計，新規定上路以來，每天尖峰時段仍有三百五十多輛機車違規直行，繞行機車則有三百台。

交通局昨與公路總局達成共識，目前先維持禁止機車直行，但違規機車暫不開罰；針對繞行路面重鋪、增設路燈等改善作業，並研議設置號誌燈號管制下橋與平面車流，待三個月後，視民眾用路習慣，再討論是否取消禁止機車直行。

市議員鄭宇恩強調，應先考量機車族需求，朝註銷禁行機車方向規劃。

廣告
  • 目前大部分機車族仍不顧禁行。（記者葉冠妤攝）

    目前大部分機車族仍不顧禁行。（記者葉冠妤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交通動線 機車 關渡大橋
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
關渡大橋改動線 機車繞路惹怨

禁止八里往五股端直行關渡大橋八里往五股端去年底更改動線，原本機車往五股方向可直行，現在卻須繞進旁邊巷弄一大圈，惹怒機車族，且目前大部分機車族…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：〈台北都會〉關渡大橋改動線 機車繞路惹怨


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.