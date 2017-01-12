〈北部〉春節暢遊三義 留意交通管制
2017-01-12
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉的木雕、舊山線鐵道魅力迷人，於去年農曆春節連假，平均每天湧入超過一萬五千車次，苗栗警分局將於一月廿七日到二月一日為期六天的春節假期，執行交通疏導管制，請民眾配合。
警方表示，三義水美街壅塞時，由中山高進入三義交流道所有車輛，指引左轉至台十三線向南，分流經一四０號縣道往苑裡交流道上福爾摩沙高速公路；台十三線北上車輛，指引右轉苗五十一線上中山高或左轉西湖路北上，或指引循台十三線由銅鑼交流道上中山高。台十三線南下車輛，在台十三線八股路口指引車輛右轉經一三０號縣道往苑裡交流道上福高。
警方說，水美街前段九鼎軒、桐花戀人、龍邦超商等店家前，將禁止車輛臨時、併排停車，道路中央放置交通錐，禁止迴轉。
中正路段賴新魁及金榜麵館前道路兩側開放順向停車，禁止迴轉；三義加油站及苗五十一線車亭加油站外圍禁止臨時、併排停車，加油站派員引導車輛進入加油，避免於三義交流道口壅塞。
另，台十三線往三義交流道方向，實施強制分流管制，前往台中、后里車輛行走外車道，欲上國道車輛行走內車道。
警方表示，除警力外，義交、義警、民防、志工、守望相助隊等會在尖峰時段投入交通疏導，並利用電子看板及傳播媒體宣導，且於重要路口增掛行車方向指示牌，讓用路人掌握最新路況資訊。
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