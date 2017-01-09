〈南部〉元旦至今 沒一天好空氣

2017-01-09

不是「不良紅」就是「警戒橘」

〔記者蔡文居／台南報導〕二○一七年新的一年，台南的空氣品質實在糟透了！迄今竟然還沒出現過一天好空氣，民眾對政府的無能感到憤怒，網路社群近日來討論十分熱烈。台南市空污防護自救會呼籲大家二月十九日站出來，為我們孩子的健康「爭一口氣」。

環保局表示，台南市的空污來自三大部分，大約三成是來自台灣境外的空氣污染物、三成來自台灣其他縣市，另外三成多則是台南市本身。我們雖無法改善七成的外來空氣污染，但仍積極加強管制自身的污染源。該局已連續一週啟動空品不良應變，包括派員加強工廠及營建工地查核、監控大型工廠煙囪是否有異常排放情形等措施，從今年元旦至今已針對二家工廠及三處大型營建工地共開出五張罰單。

環保局表示，昨天因東北季風逐漸南下，北部冷空氣碰上南部的暖空氣，呈現無風狀態，下午過後，空品已恢復至普通等級，但隨著東北季風逐漸增強，後頭的中國境外污染物將隨之南下，各地空氣又有新一波的污染開始，預計將影響到週二。

根據環保署空品監測顯示，台南昨天一早的空氣品質（AQI）高達一五六，僅次於雲林縣麥寮和台西測站，居全國倒數第三。累計從元旦迄今，台南市這八天來的空品，不是「不良紅」就是「警戒橘」，還沒有出現過一天「良好綠」的好空氣。其中，出現「不良紅」的天數竟然高達六天，而鄉村的白河測站更慘，與市區幾乎沒有差別，天天都是不健康等級。

台南市空污防護自救會表示，PM2.5因極細微，對健康的危害很大，經吸入肺泡，進入血管中流竄，會造成氣喘、過敏、肺腺癌、心血管等疾病，尤其對孕婦、小孩的危害更大。為確保下一代的健康，呼籲「爸爸媽媽站出來！」二月十九日站出來參加在高雄和台中舉辦的全國反空污大遊行，為我們的孩子「爭一口氣」。