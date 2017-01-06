〈北部〉宜縣大同鄉長涉索回扣 10官商起訴

2017-01-06

陳成功：選舉時向包商借款

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣大同鄉長陳成功，得知鄉公所公共工程承辦人員包庇得標包商，辦理不實驗收，並於招標時洩漏底標讓特定廠商得標。涉嫌以此要脅廠商，以贊助選舉經費為由索取二十三萬元回扣，全案經檢方偵結，陳成功等十名官商被起訴。陳成功稱是借款，否認索賄，他說，法官一定會還他清白。

起訴書指出，五十三歲陳成功負責綜理鄉政，指揮所屬員工推動鄉務，民國一○三年六月，翁姓包商承攬鄉內「四季、南山茂安地區基礎設施改善工程」時，帶著公所內劉姓財務課長與曾姓技士、曾姓與張姓工程承辦人員，前往有女陪侍的KTV宴飲，並各給予一萬元的賄賂金。

工程動工後，翁姓承包商涉嫌偷工減料，公所曾姓與張姓承辦人員包庇並辦理不實驗收；同年度公所辦理「一○三年度大同鄉公所災害搶救開口契約」標案時，承辦人員涉嫌向翁姓包商洩漏底標，讓翁指定的方姓廠商得標。

陳成功明知翁姓包商經常得標鄉內工程，且承辦人員疑似有包庇情事；以此為藉口要求要求贊助選舉經費，向翁姓及另名林姓包商，分別收受廿萬元及三萬元賄款。檢方調查，陳成功打給包商的電話問說提供經費之事，包商回覆「也要大家互相，這樣也才好在一起」等語，翁與林因擔心承包工程被刁難，就給了賄款。

陳成功在偵查中辯稱，那些錢是包商借給他的，翁姓包商也稱借了廿萬元給陳。但檢方在陳成功家中，搜出含有現金的紅包袋，而調閱陳的政治獻金專戶時，並未發現有任何包商捐獻的紀錄，認定是收賄而非政治獻金，全案依違反貪污治罪條例，將陳成功、劉姓財務課長等五名官員，以及翁姓、林姓包商等五名包商共十人起訴。

陳成功否認收賄，他說，承辦人員有沒有包庇廠商他真的不知道，自己名譽事小，這對行政團隊是很大打擊，競選期間需要很多資金，這是選舉時借款，包商也作證，絕對未貪污收回扣，他不會請辭，也相信法官會還他清白。