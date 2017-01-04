| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鳥松民宅火警 2少女沒有生命跡象
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉北市圖推無卡化 手機就能借書

2017-01-04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕繼去年推出全國首創三大超商借書，台北市立圖書館今年趕搭「無卡化」趨勢，推出「行動借閱證」服務。即日起，已申請個人借閱證的民眾，只要下載「Pi行動錢包」APP，就可以透過手機產生的借閱證條碼借書、領取預約書，也可使用館內各項設備。未來北市圖還會和悠遊卡合作，方便民眾繳納規費。

北市圖去年十月十七日推出全國首創「超商借書」服務，分享北市圖豐沛資源，截至去年十二月底，不到三個月期間就有六百六十五位會員，借閱冊數將近千本。前五名使用超商借書服務的縣市分別為新北市、台北市、新竹縣、基隆市和彰化縣。

今年北市圖再度推出創新服務，結合智慧型手機，打造「行動借閱證」。北市圖表示，持有北市圖個人借閱證的民眾，只要用手機下載「Pi行動錢包」APP，完成相關設定步驟，就可以透過手機產生的借閱證條碼，借閱圖書資料、領取預約書，以及使用館內各項設備，不必再攜帶借閱證。

北市圖進一步說明，「Pi行動錢包」主要用於借書，因此「錢包」中是否仍有額度不會影響借閱權益，而未來則考慮結合悠遊卡方便民眾繳納規費。

廣告
  • 已申請個人借閱證的民眾，只要下載「Pi行動錢包」APP，就可以透過手機產生的借閱證條碼借書、領取預約書，也可使用館內各項設備。 （翻攝自App Store）

    已申請個人借閱證的民眾，只要下載「Pi行動錢包」APP，就可以透過手機產生的借閱證條碼借書、領取預約書，也可使用館內各項設備。 （翻攝自App Store）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
優惠勝中央 防災都更祭50％容獎

市政會議通過自治條例新北市市政會議昨通過「新北市推動防災建築再生暫行自治條例」，將送市議會審議。經鑑定應立即拆除或修復的海砂屋或地震災損等危…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：〈台北都會〉北市圖推無卡化 手機就能借書


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.