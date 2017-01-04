〈台北都會〉北市圖推無卡化 手機就能借書

2017-01-04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕繼去年推出全國首創三大超商借書，台北市立圖書館今年趕搭「無卡化」趨勢，推出「行動借閱證」服務。即日起，已申請個人借閱證的民眾，只要下載「Pi行動錢包」APP，就可以透過手機產生的借閱證條碼借書、領取預約書，也可使用館內各項設備。未來北市圖還會和悠遊卡合作，方便民眾繳納規費。

北市圖去年十月十七日推出全國首創「超商借書」服務，分享北市圖豐沛資源，截至去年十二月底，不到三個月期間就有六百六十五位會員，借閱冊數將近千本。前五名使用超商借書服務的縣市分別為新北市、台北市、新竹縣、基隆市和彰化縣。

今年北市圖再度推出創新服務，結合智慧型手機，打造「行動借閱證」。北市圖表示，持有北市圖個人借閱證的民眾，只要用手機下載「Pi行動錢包」APP，完成相關設定步驟，就可以透過手機產生的借閱證條碼，借閱圖書資料、領取預約書，以及使用館內各項設備，不必再攜帶借閱證。

北市圖進一步說明，「Pi行動錢包」主要用於借書，因此「錢包」中是否仍有額度不會影響借閱權益，而未來則考慮結合悠遊卡方便民眾繳納規費。