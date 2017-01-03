〈南部〉排灣族新園部落 自主公告「傳統領域」
2017-01-03
〔記者黃明堂／台東報導〕繼達魯瑪克部落後，台東市排灣族新園部落昨也自主公告傳統領域，族人鳴獵槍及跳勇士舞宣告傳統領域，並向祖靈祭祀，促請政府還土地和落實部落自治。
部落主席巫化牧師表示，她父親生前口述，一九三五年間日本人為取得太麻里溪上游的袓居地，強迫他們遷移至現在新園所在地區，要他們在此耕作，為日本軍方提供糧食和物資。
她說，日本政府承諾將這塊三百五十公頃的土地做為交換，給族人使用。原本日本政府已準備註記該地，卻因日本戰敗投降沒來得及完成原保地紀錄，她父親即是當年第一批被日本政府帶到這裡勘查土地的十三位族人之一。
她指出，這裡原是利嘉部落的傳統領域，經與利嘉部落協商，同意讓他們在此落地生根。這些歷史事實，一直存在老人家的記憶裡。
新園部落自主公告之傳統領域範圍：自中興路上育仁中學沿路切至軌道，由軌道往南直行到利嘉溪，再由利嘉溪往北行至新園橋，過新園橋直行往東走，沿著中興路與育仁中學的起點接合。
新園呼籲各部落自主公告傳統領域，在歷史的演進中，傳統領域的使用必定有重疊之處，部落間共同協商，共享共管互惠，都是邁向自治必經的過程。
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