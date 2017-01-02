〈台北都會〉數位藝術中心將閉館 藝文團體：倒退10年

2017-01-02

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市數位藝術中心開館至今八年、舉辦十一年北市數位藝術節，不料今年三月數位藝術中心將因更改委外簽約法令，導致原營運單位「數位藝術基金會」無法續約；藝文界質疑，新興藝術社群的在地化成長平均得花十年培育，未來閉館等於讓台灣在全球都在加速發展數位藝術的同時卻倒退十年！

數位藝術中心開館之初就以促參模式（ＯＴ）營運，卻仍拿每年兩千萬元補助，遭議員緊盯。今年初國民黨市議員陳孋輝原主張刪除兩千萬元補助預算，後來改只砍三百萬元營運費，但下但書要求北市文化局檢討營運，文化局因此和數位藝術基金會解約，重新研擬委外管理辦法、數位藝術節另外發包。

從大學時期就參與數位藝術節、更於去年獲得首獎的藝術團隊「CBMI」成員郭知藝說，數位藝術中心和藝術節，提供新銳數位創作者和全球當代藝術社群交流舞台，藝術中心關閉對台灣藝術圈在領導議題的能力有很大打擊；此外，其他數位藝術機構偏向社會企業，但創作不應只有社企，數位藝術全球當紅，中國也投入極大資源後來居上，台灣反而關閉數位藝術中心。

數位藝術中心執行長黃文浩表示，他投身藝術七年來變賣家產土地、自掏腰包三千多萬元，撐起中心營運、藝術節的花費，市府每年給中心加藝術節兩千萬元的補助，比起北美館、當代藝術館、台北雙年展億元起跳的預算根本九牛一毛，但議會仍以促參不應拿補助對他百般刁難，他已做到心灰意冷。

文化局：委託營運案今年上網公告

台北市文化局表示，數位藝術中心、藝術節未來要如何營運還在研究中；該中心委託營運案，今年重新上網公告，會持續辦理數位藝術節及致力數位藝術中心永續經營，不會因重辦委託營運案而中斷。

市議員陳孋輝則說，刪預算並非打壓數位藝術，而是矯正促參營運卻拿政府補助的狀況；市議員何志偉則說，文化局應考量數位藝術的潛力與產值，而非制度殺人。