〈台北都會〉交通罰鍰26億 柯批「只讓我民調更低」
〔記者陳紜甄、蔡亞樺／台北報導〕北市交通違規今年一到十一月開單告發罰鍰總額高達廿六億元，相較去年同期增加兩億元，創下近五年新高，北市長柯文哲昨主持交通會報時表示，增加罰款收入並不是目的，應是有效管理，「罰了廿六億元只是讓我民調更低，除了這個想不到目的是什麼。」他責成相關單位檢討；北市議員批評柯又再亂講話。
陳建銘：柯亂說話 才是民調降原因
對於民調低落牽扯交通罰單，台聯黨市議員陳建銘開罵：「神經病！」柯要求員警嚴加取締並排停車，員警盡責執法，反而被埋怨開單過多，此舉打擊基層員警的士氣，他認為柯文哲常常亂說話，話說出口又反悔，才是民調下降原因。
吳世正：柯政策失當 才是低落主因
國民黨市議員吳世正說，柯文哲只會怪別人，民調低落是柯堅持的政策所害，例如大巨蛋喬不定，當初提出七項公安，至今不再要求，搞了一年多回到原點，處理失當，還有刪除重陽敬老金。若要怪，就怪他的學生、社會局長許立民「騙他」，才讓民調低，但這都是柯自己害自己，不聽他人意見，堅持己見。
柯認為某路段違規增 要提改善計畫
交通會報昨指出，一月至十一月取締交通違規件數，包含汽機車違規、行人違規與慢車違規，共卅一萬件，柯文哲認為必須有建立ＳＯＰ的觀念，不要一件事情一錯再錯，某路段違規件數異常增加，就要提出改善計畫，例如一個月內某條路段開出廿張罰單，應在開五張的時候就要檢討。
柯文哲更直言，今年罰鍰廿六億元，「只是讓自己的民調更低，想不出還有其他的目的，明年持續開單，都說是市長開的。」他要求違規多的路段優先處理，三個月內成效就會出現，並要求列管「經常違規路段的硬體改善計畫」，八個月後檢討。
交大指警已減開單 民檢舉增18萬件
針對罰鍰金額創新高，交大執法組長顏三隆表示，員警總開單量減少六萬件，但民眾主動檢舉件數增加十八萬件，是其主因。
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標題：〈台北都會〉交通罰鍰26億 柯批「只讓我民調更低」
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