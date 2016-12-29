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〈南部〉看好台東鐵花、新生商圈 連鎖集團搶進

2016-12-29

〔記者張存薇／台東報導〕又有連鎖餐飲集團將進軍台東！縣長黃健庭昨天在臉書上公布，東元集團旗下的連鎖品牌漢堡將到台東展店，而台東縣農會超市商圈亦將有連鎖服飾業進駐，鐵花、新生商圈將連成一氣。

舊火車站商圈復甦

台東市新生路前舊火車站民國九十年廢站後，舊站商圈一度沒落，近年來又逐步發展出鐵花村藝文據點，而東元集團已向台鐵承租部分店面、旗下的摩斯漢堡確定到台東展店，明年三月將進駐新生路、博愛路口，其他還有日式食堂、家庭餐廳等也會在周邊展店。

此外，一街之隔的縣農會超市目前也正重新整修中，預計明年四月重新營業，連鎖服飾品牌NET也會在鐵花、新生商圈開旗艦店，再加上周邊已有的牛排館、速食店，目標瞄準年輕人市場。

而新生路、博愛路另一路口為縣警局台東分局，因辦公廳舍耐震力不足、補強經費龐大，將遷往縣立體育場旁，預計明年動工，財政及經濟發展處表示，台東分局現址是機關用地，短期無法做高度商業開發。

新生路往南走的國際魅力據點也正委外招商中，預計明年六月文創、餐廳等將陸續進駐，鐵花、新生商圈將串連發展，成為台東市新興商業中心。

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  • 台東市鐵花、新生商圈持續發展，品牌漢堡店將進駐博愛、新生路口。（記者張存薇攝）

    台東市鐵花、新生商圈持續發展，品牌漢堡店將進駐博愛、新生路口。（記者張存薇攝）

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