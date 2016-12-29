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〈北部〉武荖坑風景區 擬推「外展教育」

2016-12-29

綠博明年移師冬山河生態綠舟

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣政府明年將把綠色博覽會從蘇澳鎮武荖坑風景區移師冬山河生態綠舟辦理，縣議員邱嘉進擔心武荖坑從此沒落，呼籲縣府重新規劃定位，否則恐對觀光產業造成衝擊。縣府工旅處表示，武荖坑計畫轉型戶外教育學校，朝外展教育方向規劃。

武荖坑風景區面積達五十九‧六公頃，河道行水區約八公頃，是歷年辦理綠博場地，民國九十九年以來，綠博期間遊客佔全年遊客數八成以上，明年綠博不在武荖坑舉辦，地方憂心衝擊觀光產業。

縣議員邱嘉進說，武荖坑水質清澈、環境優美，長期以來卻沒有好好呈現特色風貌，只有綠博期間吸引遊客，明年綠博移往生態綠舟舉辦，縣府應思考園區功能和定位，重新包裝行銷，對地方發展才會有正面幫助。

縣府工旅處副處長池騰聯表示，武荖坑已著手規劃「戶外教育」基地，例如最近引起熱潮的外展教育，以山野、溪流及海洋等自然環境為教室，透過體驗式學習，激勵參與者重塑生命價值，促進群體關係及解決問題能力。

池騰聯以新加坡為例，許多中學會在學生畢業前，安排參與外展課程，從事戶外冒險運動，學生藉由團隊合作、野外求生等過程，對品格養成、領袖領導、團體生活等都有很大幫助；台灣在桃園龍潭、花蓮美崙、台南樹谷、新北市龍門海洋發展中心等，都有這樣的體育型基地。

工旅處說，預計在武荖坑園區打造低、高空訓練場、繩索場等，不但可以做為企業訓練及高中公民訓練活動使用，也可嘉惠特殊團體身心復健等公益。

外展教育的原文是Outward Bound，最初是二次大戰期間由德國人創辦，目的是訓練年輕航海員求生能力和毅力，一九四一年第一所外展訓練中心在英國成立，以海上訓練方式進行，經擴充愈來愈多元，如今外展教育含括了溯溪、露營、攀岩等運動。

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  • 武荖坑風景區不辦綠博後，縣府計劃設外展教育基地。（記者簡惠茹攝）

    武荖坑風景區不辦綠博後，縣府計劃設外展教育基地。（記者簡惠茹攝）

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標題：〈北部〉武荖坑風景區 擬推「外展教育」


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