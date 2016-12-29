〈北部〉昨刪7800萬才過關 竹市明年總預算197億

2016-12-29

臨時會最後一天卡關

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市一○六年度總預算案，昨天經市議會各黨團多次協商後，終於通過審查，最後以刪減七千八百萬元過關，明年歲出預算為一九七億五千四百萬七千元。

新竹市長林智堅在議會通過明年度預算後，立即到議會向議長謝文進與議員們感謝支持，他說，明年將全力拚建設，讓市民更有感。

議長謝文進說，比起其他縣市，新竹市議會刪減這樣的金額，已經是給市府相當大的空間，他希望，今後市府能對每個議員更加地尊重。

據了解，從總預算審查開始，原本國民黨團提出刪減七億元，經黨團協商及市府團隊爭取，逐漸改成刪五億元、三億元，最後版本是提出約二．四億元的保留項目，再進行逐項黨團協商。

本月初臨時會最後一天審查，原本三個黨團達成初步共識，要刪減七千八百萬元，但由於刪減的預算多是市府明年度將推動的重要建設與活動，包括新竹公園、青少年館等相關預算三千多萬元，市府認為可由業務單位再行說明爭取，導致各黨團最後協商破局。

市府明年度總預算歲出原本編列一九八．三億元，比今年增加十三．三億元，昨天各黨團協商後，決定不砍市府建設經費，改刪減其他預算，不過，整體刪減七千八百萬元不變，全以市府自編款的業務費為主。

主要砍活動宣導經費

其中，文化局多項活動計畫被大砍兩千多萬元，多數是市府舉辦活動的推廣經費；城市行銷處也被刪減一千兩百多萬元活動與文宣經費；行政處的公關宣導經費被砍掉六百多萬元；動物園編列友好動物節系列活動一百多萬元，也幾乎被砍光。