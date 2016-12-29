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〈北部〉ㄚ桃、園哥週歲 市府推免費貼圖

2016-12-29

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市吉祥物「ㄚ桃、園哥」去年十二月廿八日初次登場亮相以來，已經參與一百餘場市政宣傳活動，市府昨天為「ㄚ桃、園哥」舉辦慶生會，宣布已申請商標及著作權歸屬，並推出免費Line貼圖，明年一月十日至二月九日將開放下載。

市長鄭文燦指出，為了「ㄚ桃、園哥」商標的運用與推廣，市府已經訂定運用辦法，開放政府機關與經政府機關合法登記的公私立團體申請使用，鼓勵各單位的文宣品都能加上「ㄚ桃、園哥」，行銷桃園時可互相加持，但必須通過市府新聞處審核與簽約執行。

鄭文燦說，「文青女孩」ㄚ桃的外型以拉拉山水蜜桃為發想，代表復興區泰雅族原鄉部落，頭上的桐花代表客家意象；身穿印有客家花布棒球服裝的園哥是熱愛棒球的男孩，勇於展現不怕挑戰的桃園精神。

市府新聞處長張惇涵表示，配合春節與桃園機場捷運即將通車，市府以「ㄚ桃、園哥」為主角推出「ㄚ桃園哥—過新年搭機捷」Line貼圖，包含新年賀詞、流行用語「滿滿的大平台」、以及口語化的「OK!」「NO!」「愛你喲」等，明年一月十日至二月九日開放免費下載三十天，下載後可使用九十天。

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  • 市府配合春節將屆和行銷機場捷運通車，推出「ㄚ桃園哥—過新年搭機捷」Line貼圖，明年1月10日至2月9日開放免費下載。 （記者陳昀攝）

    市府配合春節將屆和行銷機場捷運通車，推出「ㄚ桃園哥—過新年搭機捷」Line貼圖，明年1月10日至2月9日開放免費下載。 （記者陳昀攝）

  • 市府幫「ㄚ桃、園哥」辦慶生會，「客家妹」陳明珠（左）、「ㄚ桃、園哥」形象設計師徐千舜（右）也到場慶祝。（記者陳昀攝）

    市府幫「ㄚ桃、園哥」辦慶生會，「客家妹」陳明珠（左）、「ㄚ桃、園哥」形象設計師徐千舜（右）也到場慶祝。（記者陳昀攝）

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