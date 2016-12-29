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〈北部〉有線電視月費 明年起調降20元

2016-12-29

〔記者陳昀／桃園報導〕市長鄭文燦昨天宣布，桃園市有線電視基本頻道收視費明年起調降廿元，月費從五百三十元降為五百一十元。市議會國民黨團書記長徐玉樹對此表示，市府若不解決頻道業者壟斷、提升收視品質，光是調降廿元市民根本「無感」；市議會民進黨團總召陳治文也認為，還有進一步調降空間。

鄭文燦表示，「市府有線廣播電視系統費率委員會」去年決議，桃園三家有線電視系統業者若今年的滿意度未達七十五％，基本頻道收視費用應調降二％至六％（即十元至三十元），結果三家業者的整體滿意度只有六十二．七％未達標，決議明年一月一日起調降廿元，其餘如裝機、復機、移機及分機裝置等費用維持不變。

徐玉樹表示，三家有線電視公司長期壟斷市場，節目內容一成不變，訊號不穩問題更為人詬病，若不改善根本問題，只用降價廿元以杜悠悠之口，他無法認同。

陳治文表示，價格有所突破值得鼓勵，但桃園的有線電視費率與其他縣市相較仍然偏高、還有調降空間，且民眾最在意的是訊號不穩問題，市府應該對業者要求提升品質，才能真正降低民怨。

市府新聞處長張惇涵指出，明年全國只有桃園調降基本頻道收視費，調幅為十年來最大，且這次有附帶決議，業者必須在充足時間與充分溝通兩項前提下，於明年十二月三十一日前完成全數位化，並需配合市府執行纜線清整計畫，且明年的服務品質及收視滿意度平均值要達七十五％，這些但書都將做為明年度費率審議依據。

張惇涵強調，會要求業者擴大人力規模，設置客服與工程相關爭議的應變小組、強化品質，南桃園有線電視公司最快明年第一季可完成數位化，北桃園、北健有線電視公司則預計明年底完成，市府會力促業者於執行數位化時，降低對市民的影響。

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  • 市府昨天宣布有線電視基本頻道收視費一律調降20元，其他費率不變，但市議會國民兩黨黨團都認為改善品質才是重點。（記者陳昀攝）

    市府昨天宣布有線電視基本頻道收視費一律調降20元，其他費率不變，但市議會國民兩黨黨團都認為改善品質才是重點。（記者陳昀攝）

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標題：〈北部〉有線電視月費 明年起調降20元


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