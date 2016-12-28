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〈北部〉國中學區劃分 竹北「廣徵民意」

2016-12-28

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市國中就學區劃分，每每成為爭論話題。新竹縣政府教育處說，為了客觀公正，委託專業團隊分析後提出初步規劃草案，即日起徵詢民眾意見，明年元月四日前可交由里長辦公室彙整。

減少爆滿轉介爭議

竹北市過去總量管制的國中，尤其是成功、仁愛兩所國中總是爆滿，引發家長諸多抱怨。教育處統計，去年竹北市國中共輔導轉介二○九名學生。今年有新校東興國中啟用，縣府希望能讓學子就近入學，有效減少輔導轉介人數，同時避免就學區一再變動。

教育處說，為避免就學區劃分在地方產生紛爭，今年改由縣府統一作業，不再由各公所辦理。其中，竹北市的國中就學區劃分意見最為分歧，教育處十月初召開諮詢會議初步討論後，委託專業研究團隊規劃，依住家與學校距離、學校校舍容納量、各鄰里新生人數統計分析。

填單交給里長彙整

目前團隊已提出初步的就學區劃分，但考量這個議題備受公眾關注，為蒐集各里輿情，讓程序更臻完備，縣府二十六日已將新的國中就學區規劃草案公告周知，並請各里和學校協助轉達，民眾或團體若有相關意見，可上新竹縣教育處官網的最新公告處（http://eb1.nc.hcc.edu.tw/edu/pub/index_show.php?id=66405&show_kind=1&selpage=3&selpart=all&org=1）下載意見單填寫建議，交由里長辦公室彙整。

教育處說，民意彙整修正後，將提報新竹縣就學區劃分審議委員會審議，但新的規劃不會在一○六學年度實施，將設緩衝期，由委員決議上路時間。

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  • 新竹縣政府教育處已委託專業團隊分析提出「竹北市國中就學區初步規劃草案」，即日起徵詢民眾意見，106年元月4日前可就近交給里長辦公室彙整。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府教育處已委託專業團隊分析提出「竹北市國中就學區初步規劃草案」，即日起徵詢民眾意見，106年元月4日前可就近交給里長辦公室彙整。（新竹縣政府提供）

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標題：〈北部〉國中學區劃分 竹北「廣徵民意」


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