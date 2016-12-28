〈中部〉有線電視費率 明年度不調整

2016-12-28

〔記者丁偉杰、林宜樟／嘉義報導〕明年度嘉義縣、市有線電視收費標準日前審議通過，國聲、大揚以及世新等三家有線電視業者，均將維持現有收費標準，國聲、大揚每月每戶均五百五十五元，世新每月每戶為五百四十元。

國聲經營嘉義縣大林區，大揚經營朴子區，截至今年第三季收視戶，國聲三萬三千四百六十九戶，大揚三萬九千四百二十二戶，均達全面數位化。

縣府表示，國聲、大揚明年度維持現有收費標準，大揚若採雙月繳折扣五元，季繳折扣十五元，半年繳折扣六十元，年繳折扣一百八十元，低收入戶收費上限為收費標準三分之一以內。

大揚王姓副理表示，公司定期舉辦捐血活動，或關懷華山基金會服務的獨居老人，以及捐贈物資給聖心教養院、安仁家園等社福團體；老客戶介紹新用戶申裝，可獲超商禮券等優惠。

世新經營嘉義市區，截至今年第三季收視戶五萬三千八百九十二戶，市府未設置費率委員會，由NCC審核；NCC對於世新推動弱勢補助與積極參與公益活動，予以肯定，但收視戶長期反映機上盒過卡問題及數位化機上盒操作不便，要求世新持續改善服務品質，每季提報改善情形。

對此，世新表示，公司提供用網路線串聯機上盒過卡功能，依據收視戶需求來加以配合。