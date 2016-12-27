〈中部〉大台中山手線 「彩虹線」獲政院支持

2016-12-27

〔記者黃鐘山／台中報導〕市長林佳龍力推的「大台中山手線環狀鐵路計畫」再下一城，他廿六日在市政會議上說，除已獲核准的下環微笑線外，大甲后里「彩虹線」也獲行政院支持，海線鐵路則將強化財務計畫，再和中央尋求共識，務必推動雙軌高架化。

市府指出，山手線的主要工程項目分別是海線大甲與山線后里新建串連鐵路（上環彩虹線）、成功到追分雙軌化（下環微笑線）、海線鐵路雙軌高架化、山線鐵路高架化大慶延伸至烏日站，其中下環微笑線已由中央編列十五．四億元經費推動中。

林佳龍昨日在市政會議說，上環彩虹線也已獲行政院支持，至於海線雙軌高架化部分，因為涉及財務計畫，確定會進行雙軌化，而海線鐵路高架化也有其必要性，因此市府將再強化財務計畫說明，務必推動海線雙軌高架化。

立法院副院長蔡其昌強調，海線雙軌高架化是「翻轉區域、海線重生」最重要的項目之一。因此，期盼行政院能在市府補強相關計畫後繼續給予支持，尤其在中央、地方都十分重視海線雙港未來的發展下，「大台中山手線」計畫更不能獨缺海線，將會持續在中央發聲爭取。