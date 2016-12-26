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〈南部〉黃健庭種希望之樹 推台東設計中心

2016-12-26

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣長黃健庭昨天就職滿七週年，除在森林公園種下希望之樹，他也強調，走過百年強颱尼伯特、連續豪雨的試煉，正是台東基礎建設升級、成為堅韌防災型城市的契機；明年也會力推「台東設計中心」，用設計整合資源、也提升台東城市整體的品牌競爭力，兩年後，他交給下一任縣長的，將是更有實力的台東！

就職7週年 未來2年種樹35萬棵

黃健庭與台東林管處長劉瓊蓮、水土保持局台東分局長王志輝、副議長陳宏宗、台東市長張國洲、卑南鄉長許文獻等一起在森林公園種蘭花楹，他說，尼伯特颱風造成台東縣百萬棵樹木受創，因此決定「把樹加倍種回來」，目前種了木麻黃、無患子、變葉木等樹種，昨天他剛好種下第五萬棵，他表示，明年還要種廿萬棵、後年再種十五萬棵，會努力執行造林計畫，期待這些希望之樹成長茁壯，讓台東最美的樹木景觀能夠永續。

26億重建 電桿地下化 富岡港擴建

黃健庭在各界祝福中提出未來願景，強調未來的兩年，是加速台東升級成堅韌防災型城市的兩年，要利用從中央爭取到的廿六億元災後重建經費，彌補基礎建設落差，更新年久失修的堤防、排水系統，推動電桿地下化。

黃健庭表示，未來還要做的包括富岡港擴建、太平溪路堤共構、游池圖書館共構、台東市區污水下水道等重大計畫，而台東的發展，已經從追求「量」、轉為追求「質」，從追求遊客人次，轉為追求更高的服務品質、讓公共空間更安全更有美感，吸引更多國際訪客和人才，這也是明年縣政府要設置「台東設計中心」的原因。

他強調，未來將用設計整合資源、提昇台東城市整體的品牌競爭力，也會把台東農產、觀光、文創等產業的資源，做更有效的整合，透過資訊應用，創造更多行銷台東的機會。

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  • 縣長黃健庭在森林公園種樹，將把台東失去的樹加倍種回來。 （記者張存薇攝）

    縣長黃健庭在森林公園種樹，將把台東失去的樹加倍種回來。 （記者張存薇攝）

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標題：〈南部〉黃健庭種希望之樹 推台東設計中心


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