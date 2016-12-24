〈南部〉高市今年Uber移送滿百案 罰58件290萬

2016-12-24

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市抓Uber違法全國最衝！涵蓋市府、監理所、警方的聯合稽查小組，廿二日又逮到一件Uber違規，今年還沒結束，累計受理檢舉、稽查移送已滿一百件，其中五十八件確定開罰，總額兩百九十萬元。

耶誕、元旦假期即將到來，休假人潮可能讓Uber乘隙亂入，高市交通局宣示將嚴格取締。

Uber自今年二月搶進高雄，高市交通局為保障合法計程車業者權益及市民乘車安全，偕同高市監理所、高雄區監理所、警察局交通大隊組成聯合稽查小組，全力稽查違規Uber，地方計程車業者則是提供檢舉獎金。

聯合稽查小組本月廿二日又查獲一輛Uber違規營業，陳姓駕駛坦承從三多商圈搭載乘客到台鐵新左營站，並透露才開兩週就被逮到、真是倒楣。

交通局統計，連同廿二日稽查案件，累計受理檢舉、稽查移送案滿一百件，其中五十八件已經開罰確定，罰款總額兩百九十萬元。

交通局說明，因部分檢舉案需查證，所以還沒開出罰單，開罰部分都已確定並收到罰款，部分駕駛曾經申訴但全遭駁回。

除嚴格取締違規Uber，交通局也同步輔導、翻轉傳統計程車經營型態，注入多項創新服務，提升整體服務品質，包括計程車彈性運輸服務計畫、共乘路線計畫、成立觀光計程車隊、發展無障礙計程車隊等，年底更將協助高市計程車全面更換新式計費表。

交通局長陳勁甫表示，計程車數由民國一○二年底七九五四輛、增至目前八五六二輛，司機收入由當時每天約一五○○元，增加至目前約每天一八五○元。

千元檢舉獎金 業者已發21筆

新修正公路法草案，查到違規載客每案可對Uber開罰一百萬至兩千五百萬元，司機最低開罰從十萬元起跳，並擬依實收罰款一成作檢舉獎金，若檢舉Uber成案，最高有機會獲兩百五十萬元以上獎金，在高雄還有計程車公會提供的一千元獎金，公會至今已發出廿一筆獎金。