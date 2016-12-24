〈台北都會〉南門市場2019改建 攤商不滿未溝通

2016-12-24

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲將宣布南門市場於二○一九年改建，採原地改建，於二○二二年完工後與捷運萬大線車站共構。但南門自治會不滿，改建期程完全沒跟攤商談過，南門自治會長王銓國表示，市府連中繼地點都沒找到，「還沒決定的事情，不要到處放話」，顧客一直打電話來問市場要搬去哪，攤商都不耐煩了。

南門市場以南北貨聞名，今年還獲經濟部認證為四星等市場與特色市場。但攤商近年對市府滿腹怨言，原因是柯市府以海砂屋為由，規劃將南門市場拆除改建。

攤商堅持須有滿意中繼點

王銓國說，二○一一年土木技師工會對南門市場進行鑑定，顯示建築物氯離子含量未達海砂屋標準，當時決定市場只需做結構補強，不拆除重建，但柯文哲上任後，一再強調南門市場是海砂屋要改建，事實上，市場是因為捷運萬大線動工，地方才願意配合遷建，對靠名譽、口碑維生的市場而言，是相當大的傷害。

王銓國指出，南門市場要採原地改建，二七○家攤商需要中繼市場，最初屬意國語日報旁空地、捷四基地，但因土地產權問題作罷，之後改為華光社區的特四、特五區，因地緣太遠且為畸零地，攤商全反對，本地里長亦強烈反彈。

市場處表示會再努力尋覓

市場處坦言，本來要爭取華光社區的特二區，該處地點較近且環境較好，但國有財產署未同意提撥，暫時沒有適合中繼地點，市場處會努力尋覓。

王銓國說，雖然市府宣布要在二○一九年蓋好中繼市場，並要攤商在完工後遷移，但南門市場屋齡年限還有十五年，在找到滿意的地點前，他們抵死不遷也有可能。市場處則表示，南門市場為公有市場，市府有權將場地收回，但當然不希望走到這一步。