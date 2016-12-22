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〈南部〉衛武營景觀區 元旦起全面開放

2016-12-22

新建工程又延宕

〔記者陳文嬋／高雄報導〕亞洲最大衛武營國家藝術文化中心新建工程延宕，將力拚明年十月試營運，不過，籌備處將自明年元旦起全面開放景觀園區，且每逢假日點亮園區，供民眾休閒遊憩，由維也納新年音樂會打頭陣，陪伴民眾迎接新的一年。

拚明年10月試營運

衛武營國家藝術文化中心新建工程於民國九十四年核准，將興建二廳二院等，建設經費一○五億元，原定九十八年底完工，卻五度展延，不料今年底完工又跳票，目前工程進度達九成八，卻因舞台等設備尚未完工，國外進口機器設備需要組裝，技術操作困難仰賴突破，將延後至明年十月完工。

由於地方民眾期盼多年，立委許智傑積極爭取，市府多次與籌備處協調，經雙方達成共識，園區將自明年元旦起全面開放景觀園區，提供民眾休閒遊憩，部分仍在施作工程將以圍籬包圍，維護民眾安全。

籌備處主任盧本善指出，自明年元旦開始，每逢節日、週休假日晚間六時至十時，將點亮園區燈光，讓乳白色主體建築的悠遊曲線，與五光十色的燈光相互輝映，呈現繽紛的美感與震撼，成為最耀眼的地景藝術。

營運推動小組也將推出新年節目，元旦由維也納新年音樂會全球衛星直播打頭陣，並邀請剛獲得金曲獎最佳團體獎張三李四到場演出；大年初四、初五主打台灣國際鼓樂節，由美國打擊樂團、日本和太鼓團、荷蘭The Nordanians，及台灣十鼓擊樂團，帶來亞洲傳統擊樂、拉丁曲風等演出，於榕園藝術廣場鼓動新春震撼登場。

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  • 衛武營國家藝術文化中心明年起假日點燈。（記者張忠義攝）

    衛武營國家藝術文化中心明年起假日點燈。（記者張忠義攝）

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