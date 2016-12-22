〈中部〉中市府交通數據豐 偕學界設研究中心

2016-12-22

〔記者陳建志／台中報導〕大數據分析是近來最夯的議題，市府交通局不但首創機車Motortag，更擁有超過二億筆公車搭乘資訊，為讓這些資料發揮價值，提供民眾最適合、適時的服務，昨天和亞洲大學、中興大學簽署備忘錄，聯合成立「台中市智慧交通大數據研究中心」，透過資料分析，不但可得知路上汽機車車流狀況，更可知道學生族群、老年人口最常上下的車站和出現的時間，做為建置相關設施的參考。

市府交通局長王義川表示，中彰投的區域交通治理，已經到了必須透過資訊系統和智慧交通治理的階段，台中是全國唯一實施公車全面里程計費的縣市，目前已擁有超過二億筆的上下公車刷卡資料，另外還有汽車綿密的eTag資料，今年十月並率先全國推出Tag Motor計畫，招募志願騎士在機車裝設eTag，首批募集到一千多名志願軍，只要通過偵測站就能記錄行車資訊。

王義川表示，希望將這三種行車資訊，透過亞洲大學和中興大學的大數據研究學者專家，進行分析、解讀，幫助市府解決交通問題，昨天並和亞大校長蔡進發、中興大學資工系主任高勝助簽署合作備忘錄，成立「台中市智慧交通大數據研究中心」。

亞大校長蔡進發肯定市府願意把這麼寶貴的資料提供給學界研究，希望透過數據分析，以台中為樞紐，改善中彰投的交通、觀光，把台中變成智慧運輸的典範案例；中興大學資工系主任高勝助則說，學校近來聘請了大數據研究領域的專家，透過此次合作，希望能提供師生最好的實務分析經驗。