| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉中市府交通數據豐 偕學界設研究中心

2016-12-22

〔記者陳建志／台中報導〕大數據分析是近來最夯的議題，市府交通局不但首創機車Motortag，更擁有超過二億筆公車搭乘資訊，為讓這些資料發揮價值，提供民眾最適合、適時的服務，昨天和亞洲大學、中興大學簽署備忘錄，聯合成立「台中市智慧交通大數據研究中心」，透過資料分析，不但可得知路上汽機車車流狀況，更可知道學生族群、老年人口最常上下的車站和出現的時間，做為建置相關設施的參考。

市府交通局長王義川表示，中彰投的區域交通治理，已經到了必須透過資訊系統和智慧交通治理的階段，台中是全國唯一實施公車全面里程計費的縣市，目前已擁有超過二億筆的上下公車刷卡資料，另外還有汽車綿密的eTag資料，今年十月並率先全國推出Tag Motor計畫，招募志願騎士在機車裝設eTag，首批募集到一千多名志願軍，只要通過偵測站就能記錄行車資訊。

王義川表示，希望將這三種行車資訊，透過亞洲大學和中興大學的大數據研究學者專家，進行分析、解讀，幫助市府解決交通問題，昨天並和亞大校長蔡進發、中興大學資工系主任高勝助簽署合作備忘錄，成立「台中市智慧交通大數據研究中心」。

亞大校長蔡進發肯定市府願意把這麼寶貴的資料提供給學界研究，希望透過數據分析，以台中為樞紐，改善中彰投的交通、觀光，把台中變成智慧運輸的典範案例；中興大學資工系主任高勝助則說，學校近來聘請了大數據研究領域的專家，透過此次合作，希望能提供師生最好的實務分析經驗。

廣告
  • 交通局長王義川（中）、亞洲大學校長蔡進發（右）、中興大學資工系主任高勝助（左）昨天簽署合作備忘錄，成立「台中市智慧交通大數據研究中心」。（記者陳建志攝）

    交通局長王義川（中）、亞洲大學校長蔡進發（右）、中興大學資工系主任高勝助（左）昨天簽署合作備忘錄，成立「台中市智慧交通大數據研究中心」。（記者陳建志攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交通 大數據
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
標售湖子內市有地 涂醒哲：房地產LV

嘉義市長涂醒哲昨天為湖子內區段徵收市有地標售代言行銷，他表示，湖子內區段徵收是嘉義市房地產的「LV」，「L」指這裡有好的「location」…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：〈中部〉中市府交通數據豐 偕學界設研究中心


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月22日‧星期四‧丙申年冬月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.