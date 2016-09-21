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〈北部〉懷孕賴網友 DNA鑑定她「劈腿」

2016-09-21

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕35歲黃姓男子被女網友指控，涉嫌下藥性侵導致懷孕，她自行到醫院墮胎，但黃男喊冤說，兩人的多次性行為都是情投意合，絕無下藥性侵，警方採集黃男唾液與胚胎比對，DNA鑑定不符合，證實孩子的爸爸另有其人，女子提告後都未到庭，檢察官查無證據顯示黃男性侵，偵結後不起訴處分。

女子指控說，104年8月與黃男見面，黃男把安非他命、大麻摻進熱牛奶中讓她喝下，將她載往南投縣埔里鎮一處汽車旅館性侵，1個多月後又約她到桃園市中壢區住處性侵，她在10月中旬發現懷孕後，隔月到醫院引產拿掉小孩，期間並沒有與其他男人發生性行為，指控黃男性侵導致她懷孕。

黃男反駁說，與女網友在104年7月透過交友軟體認識並交往，兩人當時是男女朋友，多次性行為都是情投意合，從未以藥物迷昏性侵。

警方採集黃男、女子的唾液及胚胎進行DNA比對，經鑑定黃男並非孩子的爸爸。

檢方指出，女子在警訊時對於關鍵點，多以不記得、忘記帶過，她聲稱未與其他人發生性行為，但說詞與DNA報告不符合，她提告後傳喚都未到庭，偵結後，黃男不起訴處分。

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