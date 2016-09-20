〈南部〉大賺颱風財 美濃野蓮出貨多五成

2016-09-20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕強颱莫蘭蒂重創南台灣農業，全國唯一美濃野蓮產業不畏風雨，災後更是一枝獨秀，出貨量暴增五成，替代蔬菜大賺颱風財，年經濟產值高達三億元。

市府農業局統計，莫蘭蒂颱風造成農損高達四億八千多萬元，重創芭樂、棗子、香蕉、番茄產業，損失大約四成，唯獨野蓮生長在水中，面對強颱沒在怕，完全不受風雨影響，仰賴乾淨水源，才能存活下去，加上美濃獨特土壤，造就全國獨一無二產業。

每逢豪雨或風災，造成蔬菜泡水爛掉，野蓮卻不受影響，品質好獲青睞，吸引業者加碼訂貨，作為替代蔬菜來源，帶動出貨量增加五成，為農民賺到一筆颱風財。

廿八歲型農邱政雄原本是美髮師，父母親退休後種野蓮，他返鄉繼承家業，幫野蓮剪頭髮，採魚菜共生經營，並控制水量及溫度，擴增面積到八甲地，日出貨量達一千二百斤，成為餐廳及菜市場搶手貨，從月薪卅Ｋ躋身年薪數百萬元。

邱政雄指出，小株野蓮剛種冒出嫩芽，會擔心被大雨打傷，就算受損也是輕微，但產業人力需求大，需泡在水裡八小時，洗、採野蓮很辛苦；未來將申請產銷履歷驗證，讓品質更有保障。

農業局農業組織科長梁銘憲表示，美濃野蓮種植面積一百公頃，一年可收穫三、四次，每公頃每次可採收一萬五千至二萬斤，由於養生又健康，深受消費者喜愛，市場價格維持穩定，每台斤五十元起跳。