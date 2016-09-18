〈南部〉受災搶救龜速 澎湖離島爆民怨

2016-09-18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕莫蘭蒂颱風已遠離，但澎湖離島災情卻陸續傳出，其中又以首當其衝的南海諸島最為嚴重，雖然台電、自來水公司都緊急派員前往搶修，陸續恢復離島民生水電，但縣長陳光復週一才要前往巡視，引發不少民怨。

由於莫蘭蒂颱風未接觸台灣陸地，在缺乏地形破壞的情況下，讓首當其衝的澎湖南海諸島損失慘重，七美、東吉、望安、花嶼等島嶼不僅停水停電，屋舍、觀光景點、漁港及學校等都受創嚴重；更慘的是，澎湖本島支援人力及物資無法抵達，離島居民僅能自力救濟，爆發不少民怨。

台電、自來水公司在颱風過後第一時間就緊急派員展開搶修，電力已陸續恢復，自來水公司也僱用專船，將於離島完成維修後，再轉往望安本島，協助淨水廠修復。但相對於台電及自來水公司的積極，縣政府卻遲遲未有動作，引發離島居民強烈不滿。

望安鄉長許賢德直言，當務之急應儘速派員前進離島救災，隔海電話遙控的打官腔就不必了；縣府表示，已動員相關離島駐點人員進行搶救，並回報掌握災情，縣長陳光復也將在週一巡視離島災情，提供必要協助。