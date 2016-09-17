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〈南部〉鹽水台灣詩路 美人樹開花了

2016-09-17

〔記者楊金城／七股報導〕鹽水田寮里台灣詩路園區的美人樹開始開花了，帶來秋天的美麗訊息，全長一百八十公尺的美人樹步道有九十棵美人樹，十月初時的花況最美，自由時報讀者即日起遊賞詩路園區消費打九折，聽導覽吟詠台灣詩不用錢。

十八年前，月津文史發展協會在田寮社區營造，打造二百多公尺長的台灣詩路文學步道後，一炮而紅，成為觀光景點，許多遊客來此吟遊台灣詩，感受詩人對台灣土地的愛。

美人樹步道在當時同時栽種，使得詩路在三、四月時有火紅木棉道、黃花風鈴木、夏季蓮花、秋冬有美人樹。

月津文史發展協會執行長林明堃說，園區自產自銷的南瓜饅頭、洛神花茶、咖啡、風味餐和出版的詩集，是遊客的最愛，最近已有三棵美人樹開出粉紅色的花朵了，走在美人樹步道上很舒服。

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  • 鹽水田寮里台灣詩路園區的美人樹開始開花了，帶來秋天的美麗訊息，10月初時的花況最美。（記者楊金城攝）

    鹽水田寮里台灣詩路園區的美人樹開始開花了，帶來秋天的美麗訊息，10月初時的花況最美。（記者楊金城攝）

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