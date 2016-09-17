〈南部〉（台南）行道樹吹倒千餘棵 拚明完成清理
2016-09-17
〔記者蔡文居／台南報導〕這次莫蘭蒂颱風來襲，台南市有一千多棵行道樹被吹倒，國軍也加入救援清理工作。台南市長賴清德昨天分別前往台南公園及海東國小了解風災受創情形。他表示，行道樹應從樹木修剪、樹穴及樹種選擇等三個方向進行檢討，同時也希望週一上班前能夠完成清理工作。
賴清德：修剪、樹穴及樹種應檢討
賴清德昨天由副市長吳宗榮、工務局長蘇金安、環保局長李賢衛、教育局長陳修平等人陪同，前往台南公園及海東國小視察風災樹木受損情形，並感謝國軍弟兄的協助。
蘇金安表示，台南公園內樹木倒伏卅八棵，斷枝五十五棵，其中有二棵珍貴老樹傾倒，在四十二位國軍官兵協助下，整個公園斷樹的清理、清運作業預定十八日下午完成。
賴清德表示，針對倒伏的大樹，能夠先救活的要先救，可以扶正的就先扶正，也可以請樹醫師或專家來看看如何處理，如果沒有辦法處理的，就趕快清除。
賴清德表示，平時修剪和颱風時期的修剪要有所不同，這樣才有辦法平時保持外觀漂亮又有樹蔭，在颱風時樹木也不能太短，但也要保護它的安全，認為應從樹木修剪、樹穴及樹種選擇等三個方向進行檢討，並要求工務局研擬妥善的措施。
至於海東國小部分，傾斜樹木有卅棵，憲兵隊官兵也前來協助整理。賴清德要求校方針對跑道積水的地方要儘速清理，並請教育局長到發生災情的學校巡視，務必在連續假期結束前清理完畢，以提供學生一個整潔的校園環境。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
屏東115歲人瑞 彭玉梅辭世
出生於西元一九○二年八月七日的彭玉梅，是屏東最高齡人瑞，上週六在家中辭世，享壽一一五歲，外地的子孫趁著秋節連假回到三地門鄉青葉部落，緬懷老阿…
網友回應
熱門新聞
- 中職》林哲瑄神演技 沒接殺卻讓裁判好混亂
- 馬勒卡颱風變慢 東北部、北部風雨將增強
- 馬勒卡來襲全台疏散2000多人 明晨解除海陸警報
- 柯有倫MAN穿紗裙當叫賣哥
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry to shut overseas offices, go ‘southbound’
- 追星追到失蹤 EXO鐵粉生死未卜
- 經濟壓力沉重 大潤發員工自轟命危
- 小賈差點玩出人命 姊怒逼蘇菲亞分手
- 新南向達陣！ 興大招到斯里蘭卡學生
- 郝龍斌、連勝文出手 提前布局2018
- 軍退轉公職 4581人續領月退、18趴
- 上市公司西進續創高 獲利倒退16%
- 人生護理站 開計程車的胡先生
- 國輝的最敬禮 鋒哥面前刷他紀錄
- 恰基連線 賞獅5連敗
- 嘴破火氣大？ 亂擦口內膏恐惡化
- 颱風攪局-帕妃不來 演唱會不唱
- 葛來儀：美相信兩岸有可靠溝通管道
- 帕運桌球爭金失利 教練：輸雙打最關鍵
- 浮世男女 Mind Map
- 盲眼莫札特用琴鍵逆轉人生 養父母是貴人
- 看問題》G20後的習近平
- 學校風災損失破3億 高雄最嚴重
- 9局下轟5分 紅襪逆轉勝洋基
- 祖母住破爛安養院 小布失聯8年挨轟不孝
- 228事件七十週年紀念活動 聚焦平反
- 帕運桌球男團獲銀 林晏弘自責失誤多
- 少棒發源地遭埋／家毀了 紅葉村人淚崩
- 台灣「鋒」雲人物 國慶大典領唱國歌
- 親自動手打掃挨批作秀 陸官校長好難過…
- 馬勒卡颱風襲台 桃園唐穗山4登山客平安下山
- 面膜添茶香 美膚靜心
- 趕上隋棠進度 名模也懷第2胎！
- 小天后急獵郎 泰勒絲倒追柴克
- 允將行旅 近雙捷交會大慶站
- 推動婚姻平權 伴侶盟環島
- 確定了！亨利卡維爾將拍攝《超人》續集
- 惠妮女兒過世1年 男友「要負法律責任」
- 大台北目前風雨小 氣象局：颱風還沒到
- 空間改造系列—主臥 首重收納隔間 寢具軟飾換新意
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉（台南）行道樹吹倒千餘棵 拚明完成清理
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分