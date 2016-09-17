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〈南部〉（台南）行道樹吹倒千餘棵 拚明完成清理

2016-09-17

〔記者蔡文居／台南報導〕這次莫蘭蒂颱風來襲，台南市有一千多棵行道樹被吹倒，國軍也加入救援清理工作。台南市長賴清德昨天分別前往台南公園及海東國小了解風災受創情形。他表示，行道樹應從樹木修剪、樹穴及樹種選擇等三個方向進行檢討，同時也希望週一上班前能夠完成清理工作。

賴清德：修剪、樹穴及樹種應檢討

賴清德昨天由副市長吳宗榮、工務局長蘇金安、環保局長李賢衛、教育局長陳修平等人陪同，前往台南公園及海東國小視察風災樹木受損情形，並感謝國軍弟兄的協助。

蘇金安表示，台南公園內樹木倒伏卅八棵，斷枝五十五棵，其中有二棵珍貴老樹傾倒，在四十二位國軍官兵協助下，整個公園斷樹的清理、清運作業預定十八日下午完成。

賴清德表示，針對倒伏的大樹，能夠先救活的要先救，可以扶正的就先扶正，也可以請樹醫師或專家來看看如何處理，如果沒有辦法處理的，就趕快清除。

賴清德表示，平時修剪和颱風時期的修剪要有所不同，這樣才有辦法平時保持外觀漂亮又有樹蔭，在颱風時樹木也不能太短，但也要保護它的安全，認為應從樹木修剪、樹穴及樹種選擇等三個方向進行檢討，並要求工務局研擬妥善的措施。

至於海東國小部分，傾斜樹木有卅棵，憲兵隊官兵也前來協助整理。賴清德要求校方針對跑道積水的地方要儘速清理，並請教育局長到發生災情的學校巡視，務必在連續假期結束前清理完畢，以提供學生一個整潔的校園環境。

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  • 賴清德分別前往台南公園及海東國小了解風災受創情形，並感謝國軍弟兄的協助。（記者蔡文居攝）

    賴清德分別前往台南公園及海東國小了解風災受創情形，並感謝國軍弟兄的協助。（記者蔡文居攝）

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