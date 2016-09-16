〈中部〉台中動畫影展 熱門片售票秒殺

2016-09-16

〔記者黃鐘山／台中報導〕二○一六台中國際動畫影展十五日在全台ibon售票，詢問度最高的《屍速列車》前傳《起源：首爾車站》開放售票即被秒殺，開幕片《酷瓜人生》與閉幕片《紅烏龜：小島物語》，開賣後一小時內也全數售完，搶票情況比去年熱烈。

台中國際動畫影展未演先轟動，昨日中午開放售票短短一小時內，開幕片、閉幕片及《起源：首爾車站》熱門片就被秒殺。新聞局長卓冠廷說，很感謝影迷支持，顯示台中有發展為動畫城市的潛能。

台中去年起舉辦動畫影展，在影展前辦理「動畫徵件競賽」，邀請動畫好手投件競逐高額獎金，入選的優秀作品並於動畫影展播映。今年有三百六十二片投件，四十八片入圍。卓冠廷表示，明年將擴大邀請國際好手投件，相信會讓內容更豐富多元、更有看頭。

新聞局表示，二○一六台中國際動畫影展十月十三日至廿一日登場，將於TIGER CITY播映近二百部動畫電影。預售票五十元，民眾可於ibon購買，影展正式開映後，現場購票一百元。新聞局將隨時在動畫影展臉書公布售票情形，方便民眾掌握消息。