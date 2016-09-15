〈北部〉首遇連假》新竹轉運站發功 火車站前不再塞

2016-09-15

每日近1000班次疏運 尖峰4000人

〔記者洪美秀／竹市報導〕今起四天中秋連假，是國道客運新竹轉運站啟用後遇到的第一個連假「考驗」，新竹市政府交通處長倪茂榮昨天到視察轉運情形，預估每日將近一千班次，尖峰時段可疏運四千多人次，過去新竹火車站前的壅塞情況也不復見。

倪茂榮說，考量民眾下車後的便利性，已將公路客運及接駁車下車處，拉近到人行地下道五號出口旁，可省下一百公尺路程；大客車儲備車位也增加到二十席，方便業者排班。

此外，也要求業者在站內增設班次及發車時刻表，方便民眾購票；大客車專用道入口處則進行高度調整工程，讓行車更安全舒適。小客車臨停區畫設計程車招呼站，YouBike租借處旁也新闢腳踏車停車區，可停放一百輛。

倪茂榮說，預估每日將近一千班次，從下午四點到晚間八點尖峰時段，可疏運四千多人次，幾乎每分鐘就有一班車進出，若加上光復路清大站，尖峰時段疏運八千到一萬人次。

國道客運不再卡位 站前通暢

倪茂榮說，過去連續假期返鄉車潮都擠在火車站前，不僅交通易打結，更與市區車輛爭道，現在國道客運車輛全部移到轉運站後，站前不再壅塞。