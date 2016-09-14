〈台北都會〉維修車脫軌 松山新店線卡11.5小時

2016-09-14

民眾怒譏諷 屍速捷運

〔記者謝佳君／台北報導〕昨天凌晨四時十二分，台北捷運一輛軌道維修工程車在小南門站脫軌，歷時約十三小時，直至昨天下午五時卅九分才排除，恢復正常營運。這起意外導致松山新店線小南門至中山站採單線雙向營運，班距拉長至廿八分鐘，雖然加開公車接駁，民眾仍抱怨連連，月台候車人潮明顯增加，更有人形容是「屍速捷運」。北捷統計，單線雙向區段約影響旅運量一萬五千人次。

事故發生後，北捷緊急公告，建議松山地區旅客提前在松江南京站換車，新店地區旅客提前於中正紀念堂站換車，同時加開公車接駁，從公館延駛至松江南京。

台北捷運公司副總經理沈志藏說明，當時工程車載運軌道，準備近日更換變換方向的道岔，但返回北投機廠途中，疑因支撐工程車鋼輪的車軸受損、金屬瑕疵，導致鋼輪脫離軌道；所幸沒有造成人員受傷，也未導致軌道損壞。

沈志藏說，工程車重達五十四公噸，現場軌道空間狹小，需設法架高車體，將故障維修車移離軌道，才能恢復正常營運。這是工程車首次在主線上脫軌，車軸在車底下不易察覺，近期會加強檢查工程車輛。

影響1.5萬人 沒有賠償

北捷說，捷運上午六時營運至傍晚五時卅九分排除事故，歷時約十一個半小時，是維修工程車故障影響營運最長的一次。不過，維修期間仍採單線雙向運行，也有免費公車接駁及多點轉乘，因此沒有賠償旅客的問題。

另外，昨天下午五時左右，奇岩站驚傳有女性在月台候車時，不慎墜落軌道，目擊民眾立即通報站方人員；行控中心接獲回報後，緊急調度列車運行，並派人將女子拉上月台，所幸僅造成列車延誤四分鐘，隨即恢復正常運行。