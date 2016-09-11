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〈中部〉反性別暴力 埔里6社區宣導

2016-09-11

〔記者佟振國／埔里報導〕有鑑於家庭暴力案件量逐年攀升，南投縣埔里鎮多個社區昨天聯合舉辦「反性別暴力街坊出招大會師」，現場分送反暴力宣導摺頁，以及象徵愛與和平的紫心氣球，鼓勵民眾勇敢面對、解決，杜絕家庭暴力、性侵害、性騷擾等性別暴力。

埔里鎮蜈蚣、五十甲、籃城、大城、南村、一新等六個社區昨天特別在鯉魚潭風景區舉辦「反性別暴力街坊出招大會師」活動，以「紫要反暴力、埔里和諧地」為主軸，除了社區婆婆媽媽，還有許多阿公也來參加，社工加強宣導家暴常見的肢體、言語等暴力，以及自我防備的方法，社區阿公阿嬤也走進人群分送宣導單與紫心氣球，當起反性別暴力尖兵。

根據埔里分局統計，埔里、國姓去年與婦幼相關的家暴等性別暴力多達三六一件，今年一月至今有三○六件，較去年同期二九○件增加十六件，非常有可能突破去年的數量，在縣內八個分局位居前列，不輸南投、草屯等地區，警方認為，除了兩性關係問題亟需改善，案件增加原因也不外乎近幾年對家暴等防治宣導已收成效，當事人主動或其他人協助通報增加。

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  • 埔里鎮舉辦「反性別暴力街坊出招大會師」活動，居民踴躍搶答。（記者佟振國攝）

    埔里鎮舉辦「反性別暴力街坊出招大會師」活動，居民踴躍搶答。（記者佟振國攝）

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