〈北部〉陽醫蘭陽院區自費病房價高 議員批離譜
陽醫：僅兩成病房需自費
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕五日試營運的國立陽明大學附設醫院蘭陽院區，病房收費竟高於新民舊院區一倍以上，直逼台北的醫學中心。縣議員黃適超等人抨擊離譜，不符合人民期待；陽醫表示，新院區病房八十％是三人以上的健保房，不用付費，只有廿％是自費房，自費房收費標準還在縣衛生局審定中，尚未定案。
爭取民進黨縣長提名的縣議員黃適超，昨偕同議會黨團總召張秋明、議員陳俊宇、吳宏謀、張明華等人，到院區表達降低病房收費的訴求。蘭陽院區自費病房，扣除健保後的差額收費，分別是雙人房一千六百元、單人房三千六百元、特等房四千六百元；而新民舊院區只需七百元、一千元及兩千元。
議員：不應以賺錢為目的
黃適超說，醫院應以照顧民眾為前題，不應以賺錢為目的，新院區病房收費高於舊院區一至兩倍，且比同為區域醫院等級的博愛與聖母醫院貴，陽醫是公立醫院，完全不符合人民期待。
張秋明指出，蘭陽院區病房收費雖在標準範圍，但院方採取是最高級距的收費標準，政府花了那麼多錢蓋醫院，為的是要照顧人民而不是剝削，病房收費那麼高，希望可以改善。
陽醫副院長張克昌說，蘭陽院區三人以上病房都是健保給付，民眾完全不需付費，這類病房比例佔八成，高於健保局規定的七成五標準，僅有二成是雙人房、單人房與特等房的自費房，新院區設備與環境都優於舊院區，經營成本相對較高，因此病房收費也較高。
張克昌指出，新民舊院區空間小，病房差額收費一直比照省立醫院時代，新院區提出新的價錢時，參考宜蘭縣衛生局所訂的收費標準，新院區的收費還在衛生局審核中，尚未定案；由於新院區還在試營運，期間自費病房收費以所訂標準打六折核計，換算起來，與宜蘭其他的區域醫院相差無多。
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標題：〈北部〉陽醫蘭陽院區自費病房價高 議員批離譜
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