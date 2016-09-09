〈台北都會〉深坑多福宴 下月7日封街辦桌
2016-09-09
席開45桌 即起開放預約
〔記者何玉華／新北報導〕舉辦第三年的「深坑多福宴」，今年整合業者傳統口味及學生創意料理，以「私房嘗新」為主題，將於十月七日在深坑老街封街辦桌，席開四十五桌，即日起開放民眾預約，早鳥優惠價三百五十元，十人揪團湊桌每桌兩千九百九十九元，商圈理事長黃建強掛保證說，一些少見的秘傳手路菜，一定會讓民眾難忘。
學子、在地店家 一同上菜
經發局長施威全說，這幾年國內餐飲業產值持續成長，深坑豆腐是新北市的核心產業之一，過去輔導深坑業者封街舉辦「深坑多福宴」，廣受好評，今年擴大規模至四十五桌，除了與深坑店家合作推出隱藏私房手路菜之外，也結合八月深坑老街舉辦創意料理競賽的成果，媒合熱愛豆腐料理的年輕學子與在地店家合作，一同在多福宴中上菜。
其中，榮獲深坑風味賞的「翻滾吧！火焰獅」，淡水商工學生承襲了四川外婆手藝和深坑在地食材，以香醇不刺激的自製麻辣鍋底，搭配深坑黑豬肉結合臭豆腐做成的肉丸，以及當季蔬菜一起熬湯，既麻又香，且不失健康；創意料理賞及最佳人氣賞的雙料得主「百變豆腐美佳餚」，則是由育達商職的料理小當家，結合深坑四寶的創意豆腐菜及蔬果類的營養，讓深坑豆腐更升級。
黃建強說，「深坑多福宴」即日起開放報名至九月卅日截止，原價每人三百九十九元，九月廿三日前報名享有早鳥優惠價三百五十元；十人揪團湊桌價兩千九百九十九元，報名時也提供接送專車付費預約，座位額滿為止。
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