| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉竹縣》搶救「爛通訊」 公部門建物設4G基地台

2016-09-09

〔記者黃美珠／竹縣報導〕住家在基地台旁，到底會不會致癌？陽明大學生物醫學影像暨放射系教授吳東信說，「安啦」！基地台發出的是不會致癌的電磁波，產生的熱或磁效應，都不會累積在體內。

新竹縣政府為了拚通訊無死角，研擬全面在公部門建物建置4G基地台，昨天找國家通訊傳播委員會NCC、電信業者座談對策，也邀請吳東信專題演講，就電磁波會不會致癌釋疑。

吳東信說，生活中談的輻射都是「游離輻射」，大家都怕。但行動電話使用的是電磁波，是「非游離輻射」，只有熱效應和磁效應，並沒有致癌性。

而新竹縣3G、4G下載速率分別名列全國倒數第四和第二，通訊品質只能跟離島金門、馬祖相提並論，嚴重影響救災聯繫及遊客觀光通訊品質，縣府決定以附屬機關及警、消辦公廳舍為對象，優先架設4G基地台，並將台三線區域列為重點改善區。

而五大電信業者共同的心聲就是，縣府對架設基地台把關過嚴，民眾遇基地台就反，是新竹縣通訊品質差的重要原因。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
捨實中、竹中 會考滿分選讀光復

宋配辰目標 拚上國立或國外大學今年國中會考考出5A10+學科滿分成績的宋配辰，沒有選擇新竹高中或實驗中學，反而就讀私立光復中學普通班的國立大…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧金錢蝦
超豐富海鮮比薩
什麼是爆香？
無糖飲料可代替水？
轉寄

標題：〈北部〉竹縣》搶救「爛通訊」 公部門建物設4G基地台


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月9日‧星期五‧丙申年八月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.