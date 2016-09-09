〈北部〉竹縣》搶救「爛通訊」 公部門建物設4G基地台
2016-09-09
〔記者黃美珠／竹縣報導〕住家在基地台旁，到底會不會致癌？陽明大學生物醫學影像暨放射系教授吳東信說，「安啦」！基地台發出的是不會致癌的電磁波，產生的熱或磁效應，都不會累積在體內。
新竹縣政府為了拚通訊無死角，研擬全面在公部門建物建置4G基地台，昨天找國家通訊傳播委員會NCC、電信業者座談對策，也邀請吳東信專題演講，就電磁波會不會致癌釋疑。
吳東信說，生活中談的輻射都是「游離輻射」，大家都怕。但行動電話使用的是電磁波，是「非游離輻射」，只有熱效應和磁效應，並沒有致癌性。
而新竹縣3G、4G下載速率分別名列全國倒數第四和第二，通訊品質只能跟離島金門、馬祖相提並論，嚴重影響救災聯繫及遊客觀光通訊品質，縣府決定以附屬機關及警、消辦公廳舍為對象，優先架設4G基地台，並將台三線區域列為重點改善區。
而五大電信業者共同的心聲就是，縣府對架設基地台把關過嚴，民眾遇基地台就反，是新竹縣通訊品質差的重要原因。
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