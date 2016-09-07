〈台北都會〉排水下月完工 文山區福興路告別水患
2016-09-07
〔記者郭逸、郭安家／台北報導〕每逢大雨，文山區福興路總變成水鄉澤國。水利處表示，去年耗資一億六千萬元，在福興路一帶打造直徑達二．八公尺、長六三一公尺的排水隧道，預計今年十月底前完工，將福興路六十三巷的雨水分流到下游興隆路一段宣洩，搭配預計明年四月底前竣工的管線更新工程，減少當地淹水機率。
柯指居民不願夜間施工 致工期拖長
市長柯文哲昨下午視察工地，他坦言當地居民要求生活品質，無法夜間施工，致工期較長，工程做到晚上八點就被抗議，廠商多做一下，環保局還會開噪音污染罰單，「工務局長還在抱怨上個月被環保局罰廿幾萬元，要是以我個性就日夜施工。」
有感文山區淹水問題嚴重，柯文哲去年底參加當地水利工程動土典禮時，承諾兩年內解決當地淹水窘境，水利處遂著手規劃排水隧道、管線更新及滯洪池等防洪工程；水利處去年七月進行福興路排水分流工程，潛盾挖掘部分已完成八成，昨帶領柯視察工程狀況。
水利處表示，福興路排水分流工程打造直徑達二．八公尺、長六三一公尺的排水隧道，完工後福興路六十三巷的雨水可分流到下游興隆路一段再宣洩，減輕該路段排水設施的負荷，紓解興隆路二段至三段的排水瓶頸，預計今年十月底前完工。
此外，水利處也提到，後續將施作分流管涵銜接至興隆路一段現有的排水箱涵，再搭配今年九月一日開工的管線更新，明年四月底汛期前，所有水利工程可發揮分流效果，可有效改善水患。
文山治水多管齊下 2滯洪池明年完工
水利處表示，「景美抽水站機組增設工程」去年八月完工，文山運動中心北側用地和辛亥憲兵營區停車場的兩個滯洪池工程也可望明年六月底前完成，多管齊下紓解文山地區的淹水。
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