愛莉莎莎稱出國自介來自Taiwan被當塔利班 石明謹質疑編故事

愛莉莎莎昨在社群分享影片，稱如果到日本、韓國等東北亞國家，大多數人都知道台灣，不過換成是印度、尼泊爾等地「大部分的人是不知道的耶！」（圖擷自IG）

2025/04/05 10:04

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅鍾明軒日前因稱很多外國人不知道台灣，引發外界批評，事隔多日後往紅愛莉莎莎昨發布影片，分享她在國外說「Taiwan」卻被當成「塔利班」的經驗。對此知名球評石明謹發文質疑，塔利班並非地名而是一個教派的名字，懷疑愛莉莎莎「該不會是自己編故事，其實自己根本不知道塔利班是什麼意思」。

愛莉莎莎昨在社群分享影片，稱如果到日本、韓國等東北亞國家，大多數人都知道台灣，不過換成是印度、尼泊爾等地「大部分的人是不知道的耶！」她還宣稱有次到印度某間餐廳用餐，被老闆問到從哪裡來，她便用英文表示自己來自台灣，但老闆聽完還重複向她確認「Ta-li-wan？」，她原本以為是對發音不標準，但對方隨即露出錯愕、發抖的表情。

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愛莉莎莎表示，事後被她的瑜珈老師提醒，上網查詢發現「Ta-li-wan」的意思原來是「塔利班」，並稱「下次如果要出國的話，記得一定跟別人講說Tai-wan，絕對不要讓他們加那個L進去」。

石明謹在臉書發文指出，「就先不說Taiwan會不會被聽成Tālibān了，塔利班根本不是地名，它的意思是『神學士』，是一個教派的名字，怎麼可能有人誤會妳是從塔利班來的」。

石明謹為此質疑「該不會是自己編故事，其實自己根本不知道塔利班是什麼意思」。其他網友也紛紛留言「是妳的發音不標準，不要扯別人跟妳一樣」、「他是共產黨協力者吧，故意要醜化台灣」、「她隨便講講，草深信不疑」、「2028肯定會再說一次，總統大選做票」、「這個，是在反省自己發音不正確嗎？」、「她想講塔綠班？只是因為外國人更不認識，只好說塔利班？」、「她只是想醜化台灣而已」。

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