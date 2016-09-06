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〈北部〉太魯閣客運增資 全新電動巴士上路

2016-09-06

〔記者花孟璟／花蓮報導〕告別老舊柴油客車，九月起花蓮市區、海濱路上，全新的太魯閣客運K9低底盤電動巴士奔馳在路上，吸引民眾目光！太魯閣客運公司證實，今年已辦理增資、採購新電動車，目前四輛車跑三○一線，盼年底前三○二線也能復駛。

配合東華開學 4車跑301線

花蓮縣政府引進「綠能公車」政策，核定給太魯閣客運公司三○一線「花蓮火車站︱東華大學」、三○二線「新城火車站︱天祥」二條公車路線，二○一四年營運上路。

惟因電動車輛頻傳故障、妥善率不高，太魯閣客運去年與前電動車廠商解約，改以柴油巴士暫代，還是底盤已有十年的「三手車」，遭民代批評車輛老舊不夠安全，也不符合當初客運公司和縣府簽訂合約中所要求的綠能公車規定。導致業者今年四月還突然宣佈停駛，隨後在立委蕭美琴、副議長張峻等協調下，才又恢復行駛。

太魯閣客運公司新任經理王柏仁說，公司今年已辦理增資，並向國內「凱勝綠能科技」採購七輛K9低底盤電動巴士，配合東華大學今天開學，本月一日起，新款電動巴士四輛已取代舊款柴油車，已正式上路跑三○一線。

車體全鋁合金 與「太魯閣號」同級

新採購K9電動巴士車體採用全鋁合金，與臺鐵太魯閣號同級，降低車體重量，並配有緊急自動滅火系統、電磁防護、漏電偵測、ABS防鎖煞車等，車上還有二扇可開啟對外窗；電池為台灣長利科技「磷酸鋰鐵電池」，充電一次續航力二百五十公里以上，包括苗栗客運、捷順交通、雲林客運、南台灣客運都有同型車服役中。

王柏仁說，為挑戰K9電動巴士續航力，上週第五輛電動巴士交車還特別從苗栗車體廠直接繞北台灣、蘇花公路來到花蓮東華大學，總里程數三百廿點七公里、電量還有四十三點九％，全程冷氣開廿二至廿四度，還有臉書網路直播。

他說，緊接著希望三○二線儘速恢復通車，預計三○二線車隊將使用六輛電動巴士，盼年底前達到目標。

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  • 太魯閣客運新購的K9電動巴士座位只有廿24個，空間寬敞，低底盤方便輪椅乘客上下車，是市區公車的規格。（記者花孟璟攝）

    太魯閣客運新購的K9電動巴士座位只有廿24個，空間寬敞，低底盤方便輪椅乘客上下車，是市區公車的規格。（記者花孟璟攝）

  • 太魯閣客運新購7輛電動巴士，計畫未來將擴充到10輛。（記者花孟璟攝）

    太魯閣客運新購7輛電動巴士，計畫未來將擴充到10輛。（記者花孟璟攝）

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