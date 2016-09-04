〈中部〉廢墟變藝術村 溪州打造新亮點

2016-09-04

公所沒錢 藝術家、鄉親賠錢當義工

〔記者顏宏駿／溪州報導〕溪州鄉公所因代表會阻撓，今年六月間被刪除經費七百餘萬元，公所幾乎不能做任何建設和活動，但為了鄉內文化及觀光發展，公所轉而尋求地方文化團體合作，向文化部申請經費三十五萬元，打造三條藝術村，在藝術家的力挺下，如今完成四件作品，其中以廢棄鐵具、農器打造的「青年巨農─小三」成為社區亮點，每天吸引許多遊客前來取景，公所「巧婦無米沒斷炊」寫下一頁傳奇。

公所委託「莿仔埤圳產業文化協會」撰寫企畫書，向文化部爭取到這筆社造經費，協會善運用這筆錢邀請台南藝術大學研究生陳佳慧、蘇玉蘭、邱品芸及園藝家謝釋龍、書法藝術家嚴國隆、在地導演詹凱迪，共六人進駐三條村，計畫執行時間三個月，每個藝術家都是賠錢付出，但他們卻做得十分快樂。

廢鐵具、農器創作雕塑 遊客取景

他們的創作近日曝光，令人驚豔，昨天週六吸引許多外地遊客前來取景，大家都說「廢墟變亮點，好像變魔術」。

其實真正變魔術的是溪州鄉公所，鄉長秘書吳音寧說，今年六月代表會把公所的預算刪掉七百餘萬，連圖書館的購書經費都砍得一毛不剩，公所幾乎無法辦活動，做建設。

吳音寧說，中秋節各社區要辦居民烤肉聯歡會，公所沒錢，在經濟拮据的情況下，錢只能花在刀口上，三條藝術村創作就是試金石，作品除「巨農小三」外，還有「三條圳水千年秀」鐵製作品、黑泥穀怪、泥塑水牛。

她說，三十五萬元做如此巨大的作品，藝術家是友情相助，其次村長廖清福號召村民，打掃廢棄三合院，開怪手、機具清理，還提供餐點、飲料，很多都是村長和村民自掏腰包。

學生藝術家陳佳慧說，他們採用在地的「廢材」，焊出「巨農─小三」，這體現青年農民返鄉，即使資源回收再利用，透過創新，仍能展現新成果。

鄉長黃盛祿表示，非常謝謝三條村民和藝術家跨刀相助，三十五萬元實在微不足道，有些活動放煙火，都不只這個數目，在藝術家眼中，看到的是「溪州之寶」，創作的題材俯拾皆是，三條村民也展臂歡迎，大家都做免錢的義工，結果成就「無價之寶」的藝術品。